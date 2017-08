Prometna varnost na cestah celjske regije se je v letošnjem letu močno poslabšala, ugotavljajo v Policijski upravi Celje. V ponedeljek so prometni policisti v svojo statistiko vpisali že letošnjo 13. smrtno žrtev, medtem ko so v enakem obdobju lani našteli dve manj.

Poročali smo že, da se je zadnja nesreča z najhujšimi posledicami zgodila v ponedeljek popoldne na cesti Celje–Laško tik pred odcepom za Tremerje. Oseminštiridesetletna voznica osebnega vozila je nenadoma zavila na nasprotni vozni pas v trenutku, ko ji je nasproti pravilno pripeljala 27-letna voznica, ki je vozila iz Laškega proti Celju. V silovitem čelnem trčenju je 27-letnica umrla. Posledice bi bile verjetno milejše in morda ne usodne, če bi bila med vožnjo pripeta z varnostnim pasom. »V samo enem tednu smo na Celjskem obravnavali tri prometne nesreče s smrtnim izidom. Dve, zadnja v Tremerjah, v kateri je umrla 27-letnica, in druga v naselju Debro, v kateri je spomladi umrl petmesečni dojenček, sta se zgodili na glavni cesti Celje–Laško, obe zato, ker je eden od voznikov zapeljal na nasprotni vozni pas. Vzroke za to še ugotavljamo, a so običajno banalni. Kot recimo uporaba telefona med vožnjo, bežen pogled na radijski sprejemnik ali navigacijsko napravo in podobno. Med vzroki so tudi neprilagojena hitrost, izsiljevanje prednosti in prehitevanje, na žalost tudi uživanje alkohola in drugih prepovedanih substanc,« povzema vzroke policijski inšpektor Edi Baumkirher iz Policijske uprave Celje.

Več prometa, več prekrškov

Tudi na Celjskem se povečuje delež prometnih nesreč z udeležbo starejših voznikov, starih nad 65 let. »Opažamo, da mnogi psihofizično niso sposobni za vožnjo, zato pozivamo vse, ki se ne čutijo sposobni, da ne sedajo za volan. Pa tudi po kakšnih operacijah ali uživanju določenih zdravil je potrebna previdnost,« poudarja Baumkirher. V celjski regiji je več cest, na katerih so nesreče precej pogoste. Tudi zato, ker je na njih več najranljivejših udeležencev, kot so motoristi, kolesarji in pešci. To so že omenjena državna cesta Celje–Laško–Zidani Most–Radeče, ob kateri tudi ni kolesarske steze, pa Celje–Šmarje, Celje–Slovenske Konjice, Celje–Vransko, Arja vas–Velenje, Slovenj Gradec–Radlje in Slovenj Gradec–Ravne–Dravograd–Mežica.

Celjski in laški policisti so danes zaradi poslabšanja prometne varnosti voznike na državni cesti od Celja do Vrhovega preverjali po sistemu verige, pri katerem na določenem odseku postavijo več radarjev in lahko enega prehitrega voznika večkrat oglobijo. To akcijo bodo nadaljevali.