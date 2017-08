Živite v večnadstropni hiši? Jo nameravate v kratkem prenoviti? Potem razmislite o tem, da bi vanjo vgradili dvigalo ali pa vsaj naredili jašek zanj. Vgradite ga lahko tudi nekaj let ali desetletij kasneje, ko in če ga boste potrebovali. Do takrat lahko prostor uporabljate kot manjšo pisarno. Zaradi vedno večjega povpraševanja in razvoja novih tehnologij dvigala za domačo rabo niso več finančno nedosegljiva.

Kateri tip dvigala? Obstajajo trije glavni tipi dvigal: hidravlično, vlečno in pnevmatsko. Hidravlično zavzame kar precej prostora, predvsem zaradi namestitve strojne opreme, ki ga poganja. Če hišo šele načrtujete, ne pozabite upoštevati tudi te komponente. Vlečno dvigalo za svoje delovanje ne potrebuje posebne strojne sobe. Premikanje gor in dol namreč poteka s pomočjo protiuteži. V tem primeru je pogonska oprema nameščena nad dvigalom, zato boste potrebovali dodaten prostor zgoraj. Pnevmatsko dvigalo je novejša iznajdba in deluje na zračni pritisk. Sestavljeno je iz dveh polikarbonatnih cevi. Njegova prednost je, da ne potrebuje dodatnega prostora za namestitev pogonskega sistema, zato je najprimernejša rešitev za že zgrajeno hišo. Črpalna škatla, ki poganja dvigalo, je namreč visoka samo 30 centimetrov, njen premer pa je enak cevi. Upoštevajte, da potrebujete skoraj meter široko odprtino, da boste dvigalo spravili v hišo. Če nimate dovolj prostora in se vam zdi, da bi prostor z dvigalom deloval preveč natrpano, ga umestite na zunanjo stran hiše in naredite le vrata, s čimer boste notranjost ohranili nedotaknjeno.