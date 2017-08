Profesionalni čistilci nam razkrivajo, katere so tiste čistilne naloge, s katerimi se gospodinje in gospodinjci neradi spopadajo, in nam ponujajo nekaj nasvetov, kako z njimi opravimo uspešneje in hitreje (in po možnosti brez kletvic).

Prhe in kopalne kadi Pa se vprašajmo, le kdo rad čisti pršne kabine in kopalne kadi? Velikokrat je pravi izziv odstraniti ves vodni kamen in umazanijo, ki sta se naložila vanje, še posebno če čiščenja teh kopalniških elementov nimamo na rednem tedenskem seznamu. Kako to opravilo sovražiti malo manj? Namočite kad ali prho s katerim koli gospodinjskim čistilom (najbolje, da uporabite čistilo za vodni kamen) in ga pustite delovati pet minut. Nato vzemite gobico in zdrgnite površine do čistega. Za težje dostopne robove in kote uporabite krtačko ali ščetko za zobe z močnimi ščetinami. Nazadnje vse skupaj sperite z vodo.

Zavese za kad Na zavesah za kad ali prho se hitro nabere črna umazanija - mešanica vodnega kamna in ostankov mila. Čistilna pršila običajno niso dovolj učinkovita ali pa jih je težko sprati, ne da bi zaveso potrgali s palice. Skrivnostno orožje za učinkovito čiščenje so bele nogavice ali krpe. Zavese skupaj s slednjimi operite v vroči vodi, ki ji dodajte pol običajne količine detergenta ter skodelico belila. Če po pranju niso videti kot nove, niste dodali dovolj nogavic ali krp. Čudežni recept, ki ga je vsekakor vredno preizkusiti!

Fuge Čiščenje fug med ploščicami je eno najtežjih in najbolj zamudnih opravil. Uporabite krtačko s trdimi ščetinami in jih nežno zdrgnite s toplo vodo s krožnimi gibi. Ne pritiskajte preveč, saj lahko poškodujete fuge. Kadar imate opravka s trdovratno umazanijo, za dodatno čistilno moč uporabite beli kis ali sodo bikarbono, če pa to ni dovolj, vam preostane le še belilo.

Kopalniška tla Če se tega zavedate ali ne, so tla zaradi nenehne vlage in bacilov najbolj umazani del kopalnice – ali celo celega stanovanja. Zato poskrbite, da umazanih ali čistih oblačil ne odlagate na tla, temveč imejte pri roki koš za perilo. Da preprečite vodne luže na tleh, se vedno obrišite v prhi ali kadi, mokre brisače pa obesite tako, da se čim prej posušijo. Zaprite pokrov straniščne školjke, preden jo splaknete, saj tako preprečite širjenje bacilov po prostoru. Kopalniška tla posesajte, pomijte in jih po možnosti očistite s paro vsaj enkrat na teden, s čimer preprečite nalaganje umazanije in si olajšate čiščenje.