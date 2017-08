Ali jih boste kupili ali ne, je vaša osebna odločitev. Toda dejstvo je, da se vlomi dogajajo tudi v okoljih, ki veljajo za varna. S protivlomnimi vrati boste manj verjetno tarča tovrstnega kriminala, saj bodo vlomilci raje poiskali kako drugo, manj zavarovano hišo, kot da bi se ukvarjali z vrati, ki jih je skorajda nemogoče vlomiti.

Varnostna vrata? Brez dvoma! Protivlomna vrata so ključnega pomena za varnost vašega doma. Vlomilci zlahka premagajo običajna vhodna vrata – mogoče celo samo z dobro usmerjeno brco. Kakovostna varnostna vrata pa zagotovo obdržijo kriminalce tam, kamor sodijo – proč od vaše doma in družine.

Dobimo jih v paleti stilov Kakršen koli je že dizajn vaše hiše, lahko najdete vrata, ki vanj odlično pristajajo. Protivlomna vrata danes niso zgolj uporabna, ampak tudi lepega videza, tako da povzdignejo estetski učinek vaše hiše. Če si to lahko privoščite, lahko kupite tudi dizajnerska varnostna vrata.

Kakovostna konstrukcija in vgradnja Ko kupujete protivlomna vrata, bodite pozornosti na to, kako so izdelana. Idealna so narejena iz varjenega jekla ali kovanega železa ter opremljena z enostranskimi vijaki in varjenimi spoji. Vsa vrata niso narejena enako; glede na videz, življenjsko dobo, ceno in varnost, ki jo zagotavljajo, pa je vrhunska konstrukcija izredno pomembna. Pomembna je tudi pravilna vgradnja, ki jo prodajalci vrat pri nas običajno že vključijo v osnovno ceno vrat.

Lesena, železna ali jeklena? Les, železo in jeklo so odlična izbira za domača varnostna vrata, tako da je odločitev odvisna predvsem od želenega videza in seveda od cene, ki si jo lahko privoščite.

Ne pozabite na ključavnico Za varnost vašega doma poleg vrat skrbi tudi kakovostna ključavnica. Pri ponudnikih protivlomnih vrat pri nas običajno dobimo tudi varnostno ključavnico, ki je ni mogoče prevrtati. Če želite še višjo raven varnosti, razmislite o ključavnici brez ključa ali biometrični ključavnici (na prstni odtis), na voljo pa so tudi že ključavnice, ki jih upravljamo z aplikacijo na mobilnem telefonu.

Kaj pa cena? Ni nujno, da so protivlomna vrata zelo draga. Dobimo jih v različnih cenovnih razredih, tako da gre za gospodarni nakup, ki dolgoročno upraviči vložek. Če želite vrata z dodatnimi funkcijami, kot je na primer biometrična ključavnica, pa morate biti pripravljeni bolj odpreti denarnico.

Protivlomna vrata so samo prvi korak Vrata so vitalnega pomena za varnost vašega doma, toda morda bi bilo dobro razmisliti tudi o varnostni ograji. Ta je lahko v okras hiši in hkrati odvrača nezaželene obiskovalce od vašega doma.