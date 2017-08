Raziskovalci verjamejo, da bodo lahko z uporabo najnovejše laserske tehnologije natančno locirali skrivnostno sobo, katere obstoj so nedavno potrdili. Domneve o skritem prostoru v notranjosti piramide so dolgo burile domišljijo številnih raziskovalcev.

Direktor Inštituta za ohranjanje dediščine, Medhi Tayoubi, ki vodi projekt ScanPyramides, je za portal Newsweek povedal, da so s pomočjo infrardeče termografije potrdili obstoj nekakšnega skritega prostora znotraj piramide. Njihova naslednja naloga je njegovo natančno lociranje.

»Podobno kot rentgenski žarki prodrejo v naše telo in omogočijo, da vidimo človeški skelet, tako z novo lasersko tehnologijo prodremo skozi predmete in vidimo njihovo notranjost,« je o raziskovalni metodi povedal Tayoubi.

Arheologi si v domnevah o notranjosti skrivnega prostora niso enotni. Zahi Hawass, nekdanji egiptovski minister za arheološke najdbe meni, da je najden skrivni prostor zgolj nekakšna prazna votlina med zidovi. Britanski egiptolog Nicholas Reeves pa je mnenja, da bi lahko v skrivni sobi našli kaj zares pomembnega - denimo grob kraljice Nefretete.

V preteklosti bolj grobo raziskovanje

Velika piramida, ki je znana tudi kot Keopsova piramida, je bila zgrajena med letoma 2580 in 2560 pred našim štetjem. Notranjost piramide in njene skrivnosti vznemirjajo domišljijo ljudi, ki verjamejo v mit o faraonovem zlatu, ki bi naj bil skrit v piramidi. V preteklosti so za raziskovanje notranjosti piramid uporabljali mnogo bolj grobe metode kot dandanes, ko se proučevanja večinoma lotevajo z lasersko tehnologijo. Tako je leta 820 kalif al-Ma'mun pričel z gradnjo tunelov v notranjost piramide. Britanski in italijanski raziskovalci iz 19. stoletja pa so si skušali pomagati kar z dinamitom.