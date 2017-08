Bled v teh dneh poka po šivih. »V zadnjih treh letih je število gostov in nočitev poraslo za praktično 50 odstotkov. Srečujemo se z neverjetnim porastom in roko na srce smo temu komaj kos,« je povedal začasni direktorja Turizma Bled Matjaž Berčon.

Začasni direktor Slovencem, naj si Bled za svojo destinacijo izberejo raje jeseni Nemalokrat se zgodi, da so čakalne dobe na blejski avtocesti daljše od pol ure. »Zato zlasti na dnevne, slovenske obiskovalce apeliramo, da se morda v teh poletnih mesecih izognejo Bledu si ga za svojo destinacijo izberejo jeseni, pozimi ali spomladi, ko ni takšne gneče. So pa seveda vedno dobrodošli,« je izpostavil Berčon. S porastom števila gostov se na Bledu pojavlja tudi več kršitev na področju splošne prometne varnosti, parkirnih režimov in črnega kampiranja. V Bohinju pa jih najbolj motijo vozila, ki so še posebej ob Bohinjskem jezeru parkirana vsepovsod.

Župan Bohinja za dvig cen parkiranja Bohinjski župan Franc Kramar bo občinskemu svetu predlagal, naj sprejme ukrepe, s katerimi bodo v prihodnje zaostrili prihod v Bohinj z osebnimi vozili. Takšna ukrepa sta lahko precejšen dvig cen parkiranja, ki je ob jezeru trenutno 1,5 evra na uro, in dvig kazni za napačno parkiranje, ki znaša 80 evrov. Gre za okolje, ki je varovano s posebnim zakonom o Triglavskem narodnem parku in Kramar je prepričan, da bi zanj morali skrbeti tudi država in okoljevarstveni nadzorniki, ki lahko napačno parkiranje sankcionirajo s kaznimi do 1000 evrov. Trenutno pa je vzpostavljanje reda prepuščeno občinskim redarjem in enemu policistu, zato je stanje neobvladljivo. Kot je poudaril, se morajo tudi gostje zavedati, da imajo nekatere obveznosti in da morajo upoštevati pravila.