Rummenige, ki je med drugim tudi predsednik Združenja evropskih klubov (ECA), se je v pogovoru za Sport Bild razgovoril o nakupovalni mrzlici v letošnjem poletnem prestopnem roku in najbogatejše klube pozval k večji racionalnosti. »Med prestopom Neymarja sem se vprašal, kaj je pomembneje – Neymar ali stadion Allianz Arena. Sam pravim, da stadion. Splošno gledano, utegne prestop Neymarja stati celo več kot izgradnja stadiona. Bayern mora ubrati drugačno filozofijo,« je povedal Rummenige.

Pri Bildu ob tem niso pozabili spomniti, da so nemški prvaki leta 2005 za izgradnjo novega stadiona vzeli posojilo v višini 346 milijonov evrov, dolg pa namesto v 25 poplačali že po vsega devetih letih.

»Ne moremo in ne želimo zapravljati toliko kot PSG. S tem ni nič narobe, naš pristop podpirata javnost in navijači. Tako ECA kot Združenje profesionalnih nogometašev in Mednarodna ter Evropska nogometna zveza bi se morali pogovoriti o višini prestopov. Moj predlog je, da bi vsi sedli za mizo in našli racionalnejša pravila. V nasprotnem primeru javnost ne bo več razumela dogajanja, navijači pa bodo izgubili stik z nogometom,« je še dejal Rummenige.