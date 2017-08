George Toubbeh je prejšnji teden vložil tožbo proti Heinekenu zaradi dogodka, ki se je pripetil avgusta 2015. V tožbi je zapisal, da je pri pivu zaznal nenavaden okus, nato pa je začutil močne bolečine v želodcu in kasneje bruhal. Njegova hči si je podrobneje ogledala pločevinko piva, iz katere je pil in v njej našla dva mrtva kuščarja.

»Kuščarja se še nista razkrojila, zaradi česar domnevamo, da sta bila še živa, ko so čeznju zlili pivo v pivovarniškem obratu,« piše v tožbi. Po pisanju časopisa Bussines Insider se je Toubbeh po pitju piva počutil zelo slabo, potreboval je tudi zdravniško oskrbo. Seznam zdravstvenih težav, zapisanih v tožbi, sega od močnih bolečin in krčev v trebuhu ter izgube okusa do skoraj popolne izgube apetita. Toubbeh zaradi dogodka trpi tudi za post-travmatsko stresno motnjo.

Kot poroča Bussines Insider, Toubbeh od podjetja Heineken pričakuje povračilo sredstev za bolnišnično zdravljenje in nadomestilo zaslužka, ker v tednih po dogodku ni mogel v službo.

Pri Heinekenu so se že odzvali na tožbo. »V podjetju Heineken ZDA se držimo najvišjih možnih standardov glede zagotavljanja varnosti naših izdelkov,« so zapisali. »Preučili smo konkretni primer in smo prepričani, da je tožba neutemeljena,« so še dodali.

V medijih so se sicer že večkrat pojavile zgodbe potrošnikov, ki so v svojih pijačah odkrili mrtve živali. Tako je aprila moški iz Južne Dakote zatrdil, da je pil iz pločevinke kokakole, v kateri je plavala mrtva miš. Tudi pri podjetju Coca-cola zanikajo, da bi lahko bila ta navedba resnična.