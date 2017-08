V letošnji sezoni pedala v dresu bahrajnske ekipe vrti kar šest Slovencev, in sicer Grega Bole, Borut Božič, Luka Pibernik, Janez Brajkovič, David Per in Domen Novak, vlogo glavnega športnega direktorja pa opravlja nekdanji slovenski reprezentant in selektor Gorazd Štangelj. Veljavne pogodbe za sezono 2018 imajo Bole, Novak, Per in Božič.

»Po osmih letih v poznanih krogih je čas za pravi izziv. Zelo sem vesel, da sem se pridružil Bahrain-Meridi. Rad bi se zahvalil vodstvu Liquigas Cannondala, ki me je vpeljal v kolesarsko elito leta 2009 in svoji zdajšnji ekipi. Z veseljem sem vozil zanjo, a se veselim novih izzivov. V Bahrain-Meridi bom lahko govoril svoj jezik, saj bo veliko moštvenih kolegov Slovencev. Zelo se veselim, da bom spet delal z Vincenzom Nibalijem. Bil sem del njegove ekipe, ko je bil tretji na Tour de France leta 2012 in z veseljem mu bom pomagal, da doseže nove zmagovalne stopničke. Tokrat v drugačnem dresu in na drugačnem kolesu,« je za spletno stran bahrajnske ekipe povedal Koren.