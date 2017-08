Študija mednarodnih raziskovalcev, ki so jo objavili v znanstveni reviji Nature Human Behaviour implicira, da so ateisti v očeh drugih ateistov bolj nemoralni od vernikov.

Mnogi ljudje – med njimi tudi ateisti – menijo, da so ljudje prej pripravljeni storiti nemoralne stvari, če ne verjamejo, da jih bodo kaznovali bogovi.

V raziskavi je sodelovalo več kot 3000 ljudi iz 13 držav s petih celin. Vključili so prebivalce zelo sekularnih držav, kakršni sta Kitajska in Nizozemska, ter ljudi iz držav, kjer je večina prebivalstva verna, denimo Združenih Arabskih Emiratov, ZDA in Indije. V raziskavi so tako sodelovali budisti, kristjani, hindujci, muslimani in ateisti.

Ateisti imajo veliko predsodkov o ateistih

Udeleženci raziskave so prebrali izmišljeno zgodbo o človeku, ki je kot otrok mučil živali in odrasel v hudodelca, ki je pohabil in ubil pet brezdomcev. Prvo polovico sodelujočih so vprašali, kako verjetno se jim zdi, da je ta oseba verna, drugo polovico pa, kako verjetno se jim zdi, da je oseba ateist. Ugotovili so, da so ljudje dvakrat pogosteje menili, da je morilec ateist.

»Videti je, da imajo tudi ateisti veliko predsodkov o ateistih,« je o presenetljivi ugotovitvi za britanski Guardian dejal soavtor raziskave Will Gervais, profesor psihologije z univerze v Kentuckyju. »Predvidevam, da takšno razmišljanje izvira iz globoko zakoreninjenih religijskih norm. Videti je, da celo v pretežno sekularnih državah ljudje intuitivno vero povezujejo z varovanjem morale,« je še dodal. V raziskavi so drugačne odgovore podali samo udeleženci s Finske in Nove Zelandije.

V komentarju raziskave sta Adam Cohen in Jordan Moon z oddelka za psihologijo Arizonske državne univerze zapisala, da rezultati raziskave prinašajo velik napredek pri razumevanju anti-ateističnih stališč.