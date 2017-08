Lastnik pariškega kluba Nasser Al-Khelaifi naj bi se že dogovoril z agentom Jana Oblaka za sestanek, do katerega bo menda prišlo še to soboto. A kot poročajo španski mediji, bo morebitni prestop vse prej kot lahko uresničljiv, pa čeprav je PSG za Slovenca pripravljen plačati odkupno klavzulo, ki znaša kar 100 milijonov evrov. Največjo oviro namreč predstavlja kazen, ki jo je Atletico s strani Mednarodne nogometne zveze (Fifa) prejel že pred časom in mu prepoveduje kupovanje nogometašev v letošnjem poletnem prestopnem roku.

Tudi zato se Madridčani na vso moč trudijo, da v svojih vrstah obdržijo prvega vratarja in mu že obljubljajo novo, donosnejšo pogodbo, pa čeprav je od zadnjega podaljšanja minilo le leto in pol. Kot poroča športni dnevnik Marca, se je Atletico za podoben korak letos že odločil v primeru Kokeja in Saula. Dvojec je to poletje zvestobo klubu obljubil do leta 2024 oziroma 2026, posledično pa se je povišala tudi njuna odkupna klavzula, ki sedaj znaša 150 milijonov evrov.