»Volitve so prevara, hekerski napad pa je vplival na njihovo kredibilnost,« je na današnji novinarski konferenci povedal opozicijski voditelj in Kenyattov glavni tekmec Raila Odinga, kij e na volitvah prejel 44,6 odstotka glasov.

Pojasnil je, da so v torek v začetku popoldneva hekerji vdrli v informacijski sistem volilne komisije, pri čemer so uporabili geslo enega vodilnih članov komisije Chrisa Msanda, ki so ga nekaj dni pred volitvami na obrobju Nairobija našli mrtvega, bil pa je pristojen za nadzor nad elektronskih glasovanjem. Na njegovem truplu je bilo videti tudi znake mučenja.

Hekerji naj bi na serverjih komisije namestili poseben algoritem, s katerim so umetno zvišali rezultat sedanjega predsednika, ob vsaki osvežitvi rezultatov je bila razlika avtomatično 11 odstotnih točk, je dodal opozicijski voditelj. Poleg tega so po njegovih besedah onesposobili sistem, ki omogoča pošiljanje rezultatov z volišč v elektronski sistem.

Predsednik volilne komisije Wafula Chebukati je vztrajal, da so bile volitve »svobodne in pravične« in Kenijce pozval, naj počakajo končne uradne izide. Poudaril je, da bodo preiskali trditve o vdoru v sistem.

Na ulicah mesta Kisumu, ki velja za volilno trdnjavo opozicije, so se že zbrali protestniki, ki so se spopadli s policijo. Več sto demonstrantov je v četrti Kondele postavilo barikade in zažigalo pnevmatike, policija pa je proti njim uporabila solzivec. Četrt je preletaval policijski helikopter, na ulicah pa sta tudi dva tovornjaka z vodnimi topovi.