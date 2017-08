Leta 1989 je v Sheffieldu na polfinalni pokalni tekmi med Liverpoolom in Nottingham Forestom življenje v stampedu izgubilo 96 ljudi. Kasneje se je izkazalo, da je policija na že tako prepoln stadion spustila množico navijačev. Sodnik je tekmo prekinil po šestih minutah prerivanja. Takrat je bilo jasno, da navijači ne skušajo vdreti na igrišče, ampak si z begom s tribun in preskakovanjem železne ograde rešujejo življenja.

Angleške oblasti so 20 let prikrivale dokumentacijo, ki je šele leta 2012 razkrila napake pri delu policistov in drugih, ki so skrbeli za varnost in reševanje, britanska policija pa je krivdo za tragedijo sprva pripisala navijačem.

Konec junija je britansko tožilstvo obtožilo tri policiste, nekdanjega odvetnika in sekretarja kluba. Vsi so obtoženi, da so ovirali pravno preiskavo nesreče ter neupoštevanja varnostnih predpisov na dan tekme, ki se je sprevrgla v eno največjih športnih tragedij. Tožilstvo je vložilo obtožnice po neodvisni preiskavi. Zaslišanje se bo začelo danes ob 15. uri po srednjeevropskem času in naj bi trajalo več ur.