Kako uro kasneje so seizmologi namerili potres z magnitudo 3,3, danes zjutraj okoli 4. ure pa še z magnitudo 2,9, ki je imelo žarišče pri kraju Selce. Okoli 6.30 pa so jugovzhodno od Crikvenice zabeležili še potres z magnitudo 2,2.

Kot navaja portal, so prebivalci in turisti, med katerimi je tudi veliko Slovencev, zaradi potresov zaskrbljeni, zato nekateri niso mogli spati vso noč ali pa so noč preživeli v avtomobilih.

Ena od bralk je tako iz Klimna sporočila, da so se tla tresla skoraj vsake pol ure in da se zato boji zaspati ter da so turisti zmedeni in preplašeni. Z otoka Krk so prav tako sporočili, da so se tla tresla vso noč.

Potresi naj bi po navedbah prič povzročil tudi manjšo gmotno škodo.