Poslabšanje odnosov z Nemčijo, ki ga v veliki meri spodbuja turški predsednik, slednjemu močno škodi, saj je gospodarska situacija zato v Turčiji vse slabša. Leta 2019 bodo predsedniške volitve in Recep Tayyip Erdogan je doslej zmagoval zaradi obljub o izboljšanju življenjskega standarda, ne zaradi svojega nacionalizma in islamizma. Nemčija pa je najpomembnejša turška zunanjetrgovinska partnerica. Toda zdaj mnogi nemški poslovneži in podjetniki s Turčijo nočejo več sodelovati. Julija jim je po turških aretacijah posameznih nemških državljanov tudi gospodarski minister Sigmar Gabriel, ki je socialdemokrat, svetoval, naj raje ne investirajo v Turčijo, ker ni več pravna država in zato investicije niso varne. Obenem je zmanjšal državno poroštvo na zasebne nemške investicije v Turčiji.

Brezposelnost je zdaj v Turčiji narasla že na 13 odstotkov, največ po letu 2010. Investitorje iz drugih držav pa Turčija vse manj zanima, ker sta politična in gospodarska situacija negotovi. Že lani so se tuje investicije v Turčijo zmanjšale za 40 odstotkov. V letih od 2003 do 2012, ko je Erdogan na Zahodu veljal še za pametnega premierja, je Turčija privabila 400 milijard evrov investicij, kar je desetkrat več kot v letih od 1983 do 2003.

Občutno manj je tudi nemških turistov, ki so najpomembnejši turški gostje. Še leta 2015 jih je bilo šest milijonov, lani samo še štiri milijone. Zdaj že 90 odstotkov Nemcev nikakor ne bi šlo na dopust v Turčijo.

Dogodki v Turčiji in krhanje odnosov, ki se je začelo zlasti lani spomladi, ko je nemški parlament s pretirano tankovestnostjo priznal genocid nad Armenci, pa ne vpliva samo na odnose med državama, ampak deluje razdiralno tudi na tri milijone Turkov, ki živijo v Nemčiji. Ti se tudi po družinah med seboj prepirajo o lanskem puču, Erdoganu, njegovih čistkah na sodiščih, uradih, univerzah in v vojski. Kar 63 odstotkov od tistih nemških Turkov, ki so se udeležili aprilskega referenduma, je podprlo Erdoganov predlog o uvedbi predsedniškega sistema. To je veliko več kot v Turčiji. Kar polovica nemških Turkov pa meni, da jih nemška družba prezira, odločni Erdogan pa naj bi jim vračal samozavest.

Sprta nekdanja prijatelja

Razdor med nemškimi Turki, ki temelji tudi na njihovem različnem gledanju na sedanjo nemško politiko do Turčije in do njih, najbolje ponazarja sedanje sovraštvo med 56-letnim Ozanom Ceyhunom, trenutno Erdoganovim svetovalcem, in 51-letnim Cemom Özdemirjem, voditeljem nemških Zelenih. Bila sta velika prijatelja pred 20 leti, ko sta se kot politika nemških Zelenih zavzemala za pravice priseljencev in proti islamizmu. Ceyhun je leta 2000 postal nemški socialdemokrat, danes pa je velik Erdoganov zagovornik. Özdemir pa je dolgo časa hvalil Erdoganove reforme, ki so omogočile gospodarski razvoj Turčije, zdaj pa zgroženo pravi: »Turčija je na poti v diktaturo!« Dodaja, da je tega kriva tudi Nemčija, ker Turčiji ni dovolila vstopa v EU.

Ceyhun pa Nemcem zameri, ker julija lani niso pozdravili turških množic, ki so branile demokracijo proti puču. Še več, Nemci so dali zavetje pučistom. Poleg tega lahko pripadniki »teroristične« kurdske organizacije PKK v Nemčiji svobodno govorijo, Erdogan pa ne. Ceyhun razume prepoved nemškim politikom, da obiščejo nemške vojake v Turčiji, in Erdoganovo zmerjanje članov nemške vlade, da so nacisti in pomagači teroristov, kot upravičen odziv na sovraštvo, ki da ga kažejo Nemci do Turčije.