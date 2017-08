Za sladoledne zvitke v prestolnici je zaslužen Nejc Sotlar. »Vse življenje sem bil športnik in si nikoli nisem predstavljal, da bom prodajal sladoled,« se je zasmejal. A prav šport je posredno kriv za sladoled. Kot hokejist je štiri leta igral inline hokej prav na Palmi de Mallorci, kjer so odprli prvo prodajalno Ice Wave. Njegov kolega je delal v tej sladolednici, pokusil je zvitke in bil navdušen. Odločil se je, da bo franšizo Ice Wave pripeljal v Ljubljano.

»Res smo bili prva njihova prodajalna zunaj Španije, toda širijo se izjemno hitro, skoraj ne mine mesec, da ne bi odprli kakšne nove poslovalnice,« je navdušen Sotlar. V Španiji je ta zvrst priprave sladoleda razširjena dve leti, na Tajskem, od koder izvira, pa še mnogo dlje: »Nikakor ne gre za tradicionalno tajsko pripravo sladoleda, temveč so se tega spomnili zaradi turistov. Na Phuketu zdaj sladoledne zvitke prodajajo skoraj na vsakem koraku.« In tudi zato so sladoledni zvitki zelo ulična hrana.

Čokolada, sadje in zmrznjena plošča

Koncept sladolednih zvitkov je tak, da si vsakdo izbere svoj okus: »Vsak si izbere, kar želi. Res pa je, da včasih opozorimo, da kakšne kombinacije niso najboljše. Recimo preveč različnih čokolad ne naredi zelo mazljivega sladoleda. Zato je bolje, da se kombinira sadje s čokolado.«

Imajo tri različne velikosti porcij, od tega je odvisno, koliko sestavin si lahko izberete. Za veliko skodelico so na voljo tri sestavine, za srednjo dve, za malo ena. Porcije pa so res velike: srednja porcija je približno tri kepice sladoleda, velika skodelica pa je res skoraj družinska porcija sladoleda. »Videl sem že, da je nekdo pojedel tri velike skodelice,« je bil presenečen novopečeni sladoledar. Med sestavinami, ki jih lahko vmešajo v sladoled, je več vrst sadja in čokolade. Najbolj priljubljeno sadje sta banana in malina. Med čokoladami je na voljo tudi nekaj nostalgičnih retro čokolad, recimo Kraševe domačice in bajadere, Gorenjkine rulade in munchmallow, a za otroke morajo imeti čokolado kinder in piškote oreo. »Pravzaprav ne le za otroke – kinder največkrat vzamejo tudi turisti,« je opazil Nejc Sotlar.

Potem ko si izberejo sestavine, se začne izdelava sladoleda, in to je najbolj zabaven del. V kozarček natočijo sladoledno osnovo, za katero Nejc Sotlar pravi, da je na mlečni osnovi in jo dobijo neposredno iz Španije. Baza je tekoča, kot kondenzirano mleko z okusom po sadnem jogurtu. Zlijejo jo na ploščo, ohlajeno na minus trideset stopinj, kjer v hipu zaledeni. Nanjo stresejo dodatke, sadje ali čokolado, in vse skupaj z lopaticami pregnetejo.

»Hitrega obračanja sladoleda se lahko priučite, a vaja dela mojstra,« je dejal Nejc, ki je z lopaticami zelo spreten, saj sladoled pripravi v dobri minuti. Ko so sestavine zmešane, zmes na zmrznjeni plošči poravnajo, in ko spet zaledeni, oblikujejo zvitke, ki jih postavijo v skodelice. To je vse – sladoledne zvitke se poje z žlico. »To je zdaj res zelo priljubljen sladoledni trend. Prepričan sem, da se bo obdržal, saj je atraktiven in ljudje so zadovoljni, da si lahko sami izberejo okus in si lahko vedno naredijo novo kombinacijo,« je zadovoljen Nejc Sotlar.