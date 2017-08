Kot smo poročali, je bilo v upravi občinskega gradbinca brezvladje: predstavnika občine v nadzornem svetu sta 20. julija imenovala Krevlja za novega v.d. direktorja, čeprav sta bila na seji sama, nezakonitost imenovanja je ugotovilo tudi sodišče. V petek je postal neoperativen še nadzorni svet, saj sta iz njega izstopila »občinska« nadzornika Igor Muhič in Mitja Hasaj. Sodnik Jože Vidic je sprožil postopek imenovanja zasilnega direktorja za obdobje do izvolitve direktorja družbe in izbral kandidata večinske lastnice. Občina bo na skupščini, napovedani za 24. avgust, imenovala nove predstavnike kapitala v nadzornem svetu, obenem pa pričakuje, da bosta iz organa izstopila zastopnika zaposlenih Vlasta Pavlič Gosak in Mišo Pušnik. Oba sta že sporočila, da zavračata vsakršno odgovornost in da ne bosta odstopila. Poudarila sta, da ju lahko odpokliče edinole svet delavcev.

Ker je Nigrad dobil zastopnika, ki je pooblaščen za podpisovanje pogodb in računov ter lahko izvede izplačilo julijskih plač, je izpolnjena ključna zahteva zbora delavcev. Iz izvršnega odbora sindikata in sveta delavcev so sporočili, da prekinjajo aktivnosti za napovedano stavko. tk