Več kot 40 milijonov prodanih albumov – številka, ki jih postavlja v vrh najbolje prodajanih punk-rock izvajalcev vseh časov – pomeni, da skupine Offspring praktično nič več ne more več presenetiti. Vse so že doživeli. Tako so tudi njihovi uvežbani koncerti, vključno s ponedeljkovim na Punk Rock Holiday festivalu v Tolminu, predvsem nabor starih hitov, ki so se najbolje prijeli in za katere je publika vselej hvaležna, obrtniško igranje tistega, kar se od njih pričakuje in za kar so navsezadnje plačani, a brez vsakršnih presenečenj, nepredvidljivosti in odklonov, vsega, kar je bilo nekdaj temeljna sestavina punkovskih in rockovskih koncertov.

»Punk je mrtev, tako kot je mrtva scena, ki je bila rojena iz te iste megle in neutolažljive žalosti nekaterih njenih privržencev, ki so svoje more, strahove in jezo izlili na papir in jih tudi zapeli ali zrecitirali,« je pred dnevi tako ugotavljal pesnik, pisatelj, novinar in legenda slovenskega punkovskega vala Esad Babačić.

Zanimivo vprašanje. Ja in ne. Mislim, da punk še vedno živi v precej underground klubih in da v garažah še vedno ustvarja precej underground bendov. Toda to res ni