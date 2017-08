Skelet bodočega olimpijskega bazena v Kopru, ki ga je na Bonifiki v okviru kompleksa Solis začelo leta 2009 graditi Primorje, že nekaj let kazi podobo Kopra. S stečajem primorskega gradbinca je gradnja zastala, nato je bazenski del objekta iz stečajnega premoženja kupila Mestna občina Koper in za njegovo dokončanje iskala zasebnega partnerja.

Neuspešno. Na poziv k javno-zasebnemu partnerstvu je občina sicer prejela eno ponudbo, a je bila ta finančno nesprejemljiva. Zdaj namerava občina naložbo v celoti financirati iz proračunskih sredstev, bo pa s projektom kandidirala tudi za nepovratna evropska sredstva. Za izvajalca je izbrala podjetje Grafist, ki ga vodi Ante Guberac in s katerim je občina v preteklosti že veliko sodelovala. Odločitev o oddaji javnega naročila bo predvidoma pravnomočna postala ravno danes, pogodbo pa naj bi podpisali v prihodnjih dneh.

Dokončanje konec leta 2018

Petdeset metrov dolg, 25 metrov širok in dva metra globok bazen bo namenjen tekmovalnemu in rekreativnemu plavanju, treningom in tekmovanjem v plavanju in vaterpolu. Gradnja naj bi trajala največ eno leto, še prej pa bo moral Grafist poskrbeti za nekaj sprememb pri gradbenih dovoljenjih. V okviru pogodbenih obveznosti bo moral namreč ločiti hotelski del od bazenskega, saj je bilo gradbeno dovoljenje za oba dela izdano skupaj. Na Mestni občini Koper pričakujejo, da bodo gradbena dela končana do konca prihodnjega leta, kar pomeni, da bi lahko prvi plavalci v njem zaplavali leta 2019. Projekt je z mrtve točke dokončno potegnilo soglasje svetnikov, da občina lahko sama dokonča bazen, ki bo mestu prinesel nove priložnosti na področju športnega udejstvovanja občanov in nove turistične priložnosti. Poleg tega je nedavno izdana odločba agencije za okolje v Koper prinesla dobro novico, da občini za nadaljevanje gradnje ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj gradbena dela ne bodo imela pomembnih vplivov na okolje.