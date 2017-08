V zdravniški maniri, da svojih trditev ni treba argumentirati (zadoščal bi naj v podpisu prim. dr.), preprosto ponovi medicinske dogme o visoki stopnji profesionalizma, etičnosti, nadzora in standardov dokazovanja in da vsi drugi »govorimo bedarije«. Tako se ustvarja in ohranja mit o farmacevtski medicini kot edini utemeljeni na dokazih, ki rešuje življenja in bistveno prispeva h kakovosti in trajanju življenja.

Veliko odlično dokumentiranih knjig, ki so jih napisali v svetovnem merilu vrhunski zdravniki in znanstveniki z dolgoletno klinično in znanstveno prakso, govori tudi o nasprotnem (»pišejo bedarije« po Cerarjevem), a te literature očitno ne berejo niti zdravniki niti bolniki.

Temeljno sporočilo mojega članka ni bilo povezano s časom uporabe antibiotikov, temveč dejstvom, da imajo zdravstvene resnice včasih majave temelje in kratek rok trajanja. Trditev avtorjev članka v BMJ, da so potrebne dodatne raziskave, le potrjuje mojo ugotovitev, da farmacevtsko-medicinski dokazi izkazujejo le določeno stopnjo verjetnosti, imajo praviloma kratek rok trajanja in so vredni omejenega zaupanja. O tej znanosti in farmaciji sem napisal veliko člankov in dve knjigi, in kdor ju je prebral, se je lahko prepričal, da sem strokovno in moralno kompetenten kritik sodobne medicine.

V članku sem parafraziral prof. dr. Gøtzscheja, enega najuglednejših zdravnikov v svetu, da je osnovna težava sodobne medicine ta, da zdravniki nekritično verjamejo farmacevtski industriji, bolniki pa nekritično verjamejo zdravnikom. Posledica te vere je, da so po pravilih stroke uporabljena zdravila in medicinski posegi tretji najpogostejši vzrok smrti. Spreminjanje medicine v novo religijo se včasih maščuje zdravnikom in bolnikom, kot je že pred tridesetimi leti napovedal Ivan Ilič v svoji knjigi Medicinska Nemezis.

Še enkrat, z veliko znanja in odgovornosti: nekritično zaupanje zdravnikom, ki nekritično zaupajo farmaciji, je lahko zdravju škodljivo. To tudi pri nas izkušajo številni državljani, o čemer mediji skoraj tedensko poročajo.

Ivan Soče, Maribor