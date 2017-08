Kako energetsko sanirati hotel Arija

Po nekaj letih se v vašem časniku ponovno oglašam zaradi hotela Arija, in sicer z nekaj predlogi vodstvu RKS, da pristopi k popravkom, ki jim bodo prinesli zmanjšanje letnih obratovalnih stroškov, in k sanaciji objekta. Seveda so to predlogi z našega delovnega področja. Primer Hotel Arija Ankaran je namreč tipični primer, ko izvajalec lovi zaslužek, investitor pa ničesar ne pozna s področja rabe obnovljivih virov energije.