Nekateri planinci in plezalci imajo zavarovane planinske poti zelo v želodcu. Da so brezzvezne, da »šlepanje po zajlah«, »korakanje po lojtrah« in »lazenje po okovanih poteh« pač niso nikakršno plezanje, trdijo. Da gre le za relikt socialistične zablode množičnega planinstva in podobno. Ti pomisleki so lahko upravičeni, vendar pa zagotovo tudi drži, da v slovenskih gorah in hribih ne manjka zelo lepih zavarovanih poti. In da lahko vse to železje, ki ga je, resnici na ljubo, kje res malo preveč, uporabljaš le za samovarovanje in se »etično« vzpenjaš po skalnih oprimkih in stopah. Predvsem pa, da težko najdeš primernejši poligon za prve prave hribovske vzpone za otroka. Hanzova pot na Mojstrovko je v tem smislu prava iniciacijska tura. Šolski primer zahtevne gorske izkušnje.

Čim bolj zgodaj je treba priti do parkirišča na Vršiču, še posebno v teh dneh, ko popravljajo cesto nad Rusko kapelico in se serpentine hitro zabašejo z avtomobili. Z Vršiča do Hanzove za otroka ni predaleč, četrt ure do prevala Vratca in še četrt ure pod ostenji Šitne glave do vstopa v Hanzovo pot. Že takoj so prvi klini, ki jih otrok grabi z velikim zanosom, strmo vzpenjajoča se pot kmalu pripelje tudi do prvih jeklenic, ki so mu v še večje veselje. Hanzova pot je odlično zavarovana in bogato razgibana, na njej bo otrok spoznal vse pomembne prvine gorske stene, od izpostavljenih polic, strmih grap in previsov do prepadnih prečnic.