Jajčevci s čokolado

Potrebujemo 1,5 kg mladih jajčevcev, 285 g temne čokolade s 70 odstotki kakava, 150 g sladkorja, 2 žlici sladkorja v prahu, 3,75 dl mleka, 3 rumenjake, 80 g italijanskih mandljevih piškotov, 3 pomaranče, 100 g kandirane pomarančne lupine, 80 g mletih olupljenih mandljev, 5 žlic pomarančnega likerja, pol žlice ruma, pol žlice kavnega likerja, olje za cvrenje, morsko sol, 1 žličko cimeta, 1 žličko naribane limonine lupine.

Jajčevce olupimo in narežemo na slab centimeter debele podolžne rezine. Po obeh straneh jih posolimo, položimo na cedilo in pustimo stati 15 minut. Pomaranče olupimo, tudi tanko belo kožico, razdelimo na krhlje, jih razkoščičimo in z zelo ostrim nožem filiramo (odstranimo vso kožico). V ponvi segrejemo olje za cvrenje jajčevcev. Jajčevce oprhamo pod hladno tekočo vodo in jih do suhega obrišemo s kuhinjsko krpo. Rezine polagamo v močno segreto olje, v katerem jih zlato rjavo ocvremo do mehkega (zadostuje po nekaj minut na vsaki strani). Ocvrte sproti pobiramo iz olja in jih odlagamo na vpojne papirnate kuhinjske brisače. Pomarančne filete stresemo v posodo s pokrovom. Posujemo jih s sladkorjem v prahu, prelijemo s pomarančnim likerjem in premešamo. Posodo pokrijemo in za šest ur postavimo v hladilnik. V skodelici zmešamo sladkor, cimet in nastrgano limonino lupino. Še tople jajčevce po obeh straneh posujemo s pripravljeno sladkorno mešanico, potem pa jih zložimo v skledo in ohladimo. Ohlajene pokrijemo s prozorno folijo in za šest ur postavimo v hladilnik. Mleko zavremo. Za nadev mandljeve piškote (amarete) stresemo v skledo in zdrobimo, drobtine pa navlažimo z rumom in kavnim likerjem. 25 gramov čokolade in kandirano pomarančno lupinico (arancine) sesekljamo in stresemo na piškotne drobtine. Dodamo zmlete mandlje ter dobro premešamo. Za čokoladno omako vrelo mleko odstavimo in vanj nalomimo preostalo čokolado. Z metlico mešamo toliko časa, da se čokolada stali. Dodamo rumenjake in z metlico dobro premešamo. Pristavimo in počasi segrevamo do 80 °C. Odstavimo in nekoliko ohladimo. Jajčevce vzamemo iz hladilnika in odcedimo. Dno pravokotne posode (približno 20 x 30 centimetrov) premažemo z malo čokoladne omake. Na to položimo plast mariniranih jajčevcev in jih potresemo s polovico nadeva. Prelijemo s polovico čokoladne omake, potem pa enako pripravimo še drugo plast. Slaščico pokrijemo s prozorno folijo, potem pa jo za tri dni (!) postavimo v hladilnik. Sladico vzamemo iz hladilnika in narežemo na koščke, velike približno 7 x 7 centimetrov. Razdelimo jih na krožnike in obložimo z mariniranimi pomarančami.