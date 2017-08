V zadnjih letih se veliko govori o zelenem gnojenju. V resnici gre za preprost princip, ki izhaja iz kolobarjenja na poljih, temeljno pravilo pa je, da poskušamo vedno imeti polne grede, se pravi, da zemlje ne puščamo gole. Zato tudi, ko poberemo posevke, poskrbimo, da na gredicah spet nekaj raste. Kar zadeva zeleno gnojenje, so to rastline, ki s svojo zeleno maso ali lastnostmi rasti obogatijo vrtno prst. In to lahko storimo s celo vrsto hitrorastočih rastlin. Najpogostejše rastline za zeleno gnojenje so facelija, oljna redkev, bela gorjušica, aleksandrijska in perzijska detelja, lucerna, inkarnatka, črna in bela detelja, ajda, toda vsaka od njih ima malce drugačno nalogo. »Prve so tiste, ki hitro rastejo in hitro razvijejo zeleno maso, ki jo nato v najbujnejši rasti vdelamo v tla, da jih obogatijo z organsko snovjo. Taka je denimo facelija. Druge imajo globok in širok koreninski sistem, s katerim rahljajo tla in jih tako izboljšujejo. Za to je primerna oljna redkev. Tretje s koreninami izločajo snovi, ki uničujejo talne škodljivce – ogorčice in strune. Nekatere rastline združujejo vse tri lastnosti,« je razložil David Jakovec iz Semenarne Ljubljana.

Tako kot pri vseh vrtnih posevkih je tudi pri rastlinah za zeleno gnojenje treba upoštevati kolobar. »Facelijo in ajdo lahko sejemo kadar koli. Pri deteljah je treba upoštevati, da so v sorodu s stročnicami, zato jih sejemo vsaj dve leti za njimi. Tudi bela gorjušica in oljna redkev imata omejitev, saj spadata v družino križnic tako kot zelje, brokoli, koleraba, ki jih na isto mesto ne sejemo vsaj štiri leta,« je opozoril strokovnjak in dodal, da je priporočljivo na vrtu rastline za zeleno gnojenje sejati vsaj vsako drugo leto.