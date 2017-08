Na predobravnavnem naroku se petindvajsetletni Amadej Kovačič iz Brezja pri Novem mestu ni izrekel, ali krivdo za poskus uboja partnerice 20. marca letos priznava ali ne. Te možnosti niti ni imel, saj je njegov zagovornik Aleksander Sitar predlagal preložitev naroka. Predlog tožilstva ob priznanju krivde obtoženca naj bi namreč zagovornik dobil prepozno, svojo stranko je tako lahko z njim seznanil šele tik pred narokom. »Če obstaja možnost za uspeh pogajanj med obema stranema, potem se mi zdi smiselno dati obrambi dodaten rok,« je dejal sodnik Boštjan Kovič in narok preložil na 24. avgust.

Sitar je prosil za preložitev naroka vsaj za teden dni, da bi lahko z obtožencem preučila predlog tožilstva. Poleg tega je šele včeraj prispelo tudi novo poročilo nacionalnega forenzičnega laboratorija glede bioloških sledi. A višjemu državnemu tožilcu Bojanu Avbarju se preložitev naroka ne zdi smotrna. »Bistvo je, ali obtoženi krivdo prizna ali ne. Če jo prizna, sledi določitev višine kazni na naslednjem naroku.« Ob tem dodaja, da »tožilstvo ne bo popustilo«. Po naših neuradnih informacijah naj bi tožilstvo obtožencu v primeru priznanja krivde ponudilo kazen sedem let zapora. Za poskus uboja mu sicer grozi od pet do petnajst let zaporne kazni.

»Še dobro, da ni zadel še koga« Prepir, ki se je končal s hudimi poškodbami obtoženčeve 21-letne partnerice Saše Šarkezi, se je zgodil 20. marca letos. Kot so nam takrat pripovedovali prebivalci Žabjaka, je Kovačič tistega dne Šarkezijevo pretepal že doma. Menda ji je nekako celo uspelo poklicati center za socialno delo in jih prositi za pomoč, s centra naj bi potem poklicali policijo. Kovačič in Šarkezijeva sta se nato odpeljala v Žabjak, se v avtomobilu hudo sprla, pred hišo njegovega strica naj bi spet začele padati klofute in grožnje. Šarkezijeva je skušala pobegniti, Kovačič pa naj bi vpil za njo, naj se vrne, sicer jo bo ustrelil. Potem je začel streljati, po pripovedovanju očividcev naj bi ustrelil petkrat ali šestkrat, eden od strelov pa jo je zadel v hrbet. »Streljal je vsevprek. Še dobro, da ni ustrelil kakšnega otroka, kajti ravno pri tisti hiši so se zunaj igrali,« so nam takrat pripovedovali v Žabjaku. Sosedje so hudo ranjeno Šarkezijevo odnesli v hišo ter poklicali policijo in reševalce.