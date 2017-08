Čeprav so mu nemudoma nudili prvo pomoč in ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, je umrl zaradi poškodb. Doslej ni znan razlog, zakaj je bil ponesrečenec na progi v času, ko se je približeval vlakec. Dve Belgijki, ki sta bili priči dogodka, sta medijem povedali, da naj bi ga vozilo zadelo v hrbet. To ni prva nesreča na tem dunajskem vlakcu smrti. Oktobra 2010 je vagon trčil v žerjav, na katerem je tedaj stal 21-letni delavec iz Makedonije. Mladenič je izgubil ravnotežje, padel osem metrov globoko in si pri tem med drugim hudo poškodoval glavo.