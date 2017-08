Z bratom Slavkom je bil gonilna sila narodnozabavnega Ansambla bratov Avsenik. Brata veljata za največkrat izvajana in najbolj prodajana avtorja narodnozabavne glasbe v Evropi. Napisala sta več kot 1000 skladb, med katerimi je najbolj znana Na Golici, ki je doživela kar 600 predelav in velja za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu.

Avseniki so gorenjsko glasbo ponesli v najprestižnejše in največje koncertne dvorane, vse do berlinske filharmonije. Lahko se pohvalijo tudi z več kot 10.000 posnemovalci in s 150 klubi ljubiteljev Avsenikove glasbe.

Ansambel bratov Avsenik je prodal 32 milijonov izvodov plošč, nastopil na več kot 10.000 koncertih, v 40 letih delovanja je prejel 31 zlatih, eno platinasto in eno diamantno ploščo.

Brata sta se pisala različno – stari priimek je bil Ovsenik, ki pa so ga med prvo svetovno vojno spremenili v Avsenik. Ker je bila poslednja želja njunega očeta, da eden od njiju ohrani prvotno različico priimka, ga je Vilko spremenil, piše na Wikipedii.