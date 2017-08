Patrulja celjskih prometnih policistov se je nemudoma odpeljala na ta del avtoceste in ob njej dejansko opazila tri pešce. Policisti so jih legitimirali in ugotovili, da gre za državljane Turčije, ki pa so imeli pri sebi vse veljavne dokumente, zato jih naši policisti niso oglobili. So jih pa umaknili z avtoceste, pri čemer so se tuji popotniki, ki skozi našo državo očitno potujejo z avtoštopom, čudili, kako to, da ne smejo voznikov ustavljati kar ob avtocesti. Policisti so jim pojasnili, da je to zelo nevarno početje, ki je pri nas tudi kaznivo. Ker so njihov nasvet upoštevali, so jo odnesli brez kazni. Tako so v nadaljevanju srečo poskušali tik ob uvozu na štajersko avtocesto.