16-letna džihadistična nevesta Linda Wenzel verjetno obžaluje pridružitev islamskim skrajnežem, saj bo morala zanjo morda plačati z življenjem. V Iraku naj bi jo namreč zasliševali v povezavi s terorizmom, za sodelovanje z IS pa bi jo lahko obsodili na smrt. Na spletu se je pojavil posnetek njenega prijetja – iraški vojaki so jo našli ranjeno med ruševinami Mosula, v rokah je imela dojenčka in je prosila za pomoč. Ko so jo odvlekli stran, je na ves glas kričala, iraški vojaki pa so zaradi prijetja »sovražnika« vzklikali od navdušenja.

Po navedbah lokalnih medijev so jo vojaki preimenovali v »lepotico Mosula« in se iz nje norčevali, ko so jo peljali v provizoričen zapor. »Naredite prostor. Kristjanka je. Ne more več veliko prenesti. Boli jo, šibka je in svetlolasa,« se sliši na posnetku.

Nemčija se z iraškimi oblastmi pogaja za izročitev najstnice, ki bo konec meseca dopolnila 17 let. V Nemčiji ji grozijo obtožbe zaradi sodelovanja s teroristično organizacijo. V teoriji ji v Iraku grozi tudi smrtna kazen, čeprav je takšna kazen malo verjetna. Wenzelova se je v islam spreobrnila pri 15. letih, po povabilu IS rekruta pobegnila od doma, odletela v Carigrad in se pretihotapila v Irak. Tam se je po poročanju tujih agencij poročila s čečenskim borcem, ki je bil kasneje ubit.

Zaenkrat ni znano, kakšno vlogo je imela v IS, a če je sodelovala v boju in po možnosti še koga ubila, ji grozi zelo dolga zaporna kazen, poročajo tuje agencije. Eden od nemških časopisov je poročal, da je sodelovala z »moralno policijo« IS, njena naloga pa je bilo nadziranje spoštovanje strogih pravil oblačenja za ženske.

Po prijetju je Linda iz zaporniške celice v Bagdadu sporočila, da se želi le vrniti domov: »Rada bi šla stran od vojne, orožja in vsega hrupa. Samo domov bi rada šla.«