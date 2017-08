Ne le, da smo prepoznali potencial interneta stvari; razvijamo komunikacijska omrežja in senzorske naprave, da bi lahko v celoti izkoristili potencial aplikacij interneta stvari. Izdelujemo napredne komunikacijske naprave in programske platforme, s čimer smo napravili preskok od razprav do realnosti povezanih naprav v mestih in industrijskih okoljih.

Kot tehnološki pionirji smo vzpostavili prvo omrežje LoRaWAN™ v državi, ki pokriva večja urbana in industrijska območja, vključno s celotnim mestom Ljubljana.

Glavno mesto Ljubljana uporabljamo kot veliko preizkusno območje kjer za izvedbo meritev rabe energije, vode in temperatur uporabljamo naprave ComBox.L, ki so plod lastnega razvoja. Naprave so brezžične z baterijskim napajanjem ter imajo dolg doseg in zelo nizko porabo energije kar predstavlja trenutno tudi prevladujočo tehnologijo za izgradnjo interneta stvari po svetu. Omrežje zagotavlja popolno pokritost mesta in v kombinaciji z energijsko učinkovitimi komunkacijskimi napravami dolgega dosega platformo za razvoj pametnih mest in pametnih tovarn.

Edino LoRaWAN™omrežje za razvoj interneta stvari v Sloveniji in prepričljive referenčne rešitve predstavljajo mejnik v implementaciji interneta stvari pri upravljanju z energijo in njeni učinkoviti rabi, ne zgolj v naši regiji, temveč tudi na evropski ravni.

Kako deluje? Tehnologija LoRaWAN™ je nova rešitev za komunikacijo na dolge razdalje z nizko porabo energije in nizkimi stroški. Ta tehnologija omogoča prenos podatkov s preprostih naprav, senzorjev in aktuatorjev v skladu z mednarodnim odprtim standardom LoRaWAN™. V omrežje povezujemo različne vrste naprav, ki nato ob nizkih stroških komunicirajo z različnimi programskimi aplikacijami. Komercialni primeri uporabe sistemov podjetja Solvera Lynx temeljijo na inovativnih brezžičnih napravah dolgega dosega (ComBox.L), ki prenašajo podatke do sistemov za upravljanje z energijo (EMS) delujočih na napredni programski platformi GemaLogic®, kjer se nato vsi podatki zbirajo, analizirajo in obdelujejo.

Komu lahko koristi naše omrežje LoRaWAN™? Koristi lahko vsakomur, ki ga zanimajo razvijanje novih tehnologij, optimizacija poslovnih procesov in delo na revolucionarnih primerih uporabe interneta stvari. Naše rešitve na ključ so namenjene širokemu spektru poslovnih uporab. Tu navajamo zgolj nekaj primerov: energetika in komunalne storitve, telekomunikacije, nafta in plin, tovarne, stavbe in objekti, industrija, kmetijstvo, pametno mesto, transport in logistika.