Ruschel je eden od le treh nogometašev Chapecoenseja, ki so preživeli letalsko nesrečo. Na igrišču sta se mu pridružila tudi preostala preživela Nieto in Jakson Follmann, ki sta skupaj z moštvom 28. novembra lani potovala na finale južnoameriškega pokala v Medellin, ko se je letalo zaletelo v kolumbijske gore, v nesreči pa je umrlo 71 ljudi.

Za nesrečo je bila, kot so ugotovili v preiskavi, odgovorna čarterska letalska družba, saj so v njej kršili predpise o minimalni količini goriva oziroma o rezervi. Te nesrečno letalo ni imelo, zato je, ko je goriva zmanjkalo, strmoglavilo nedaleč od cilja potovanja.

Nieto in Follmann, ki so mu morali po nesreči amputirati desno nogo, sta oba končala v solzah, ko so ju nogometaši Barcelone povabili na igrišče pred 65.000 gledalci na stadionu Camp Nou, in jima je pripadla čast prvega udarca z žogo.

»Presrečen sem, da sem se vrnil na nogometno igrišče,« je za časnik Marca dejal Ruschel in pretresljivo dodal: »Sem eden najsrečnejših ljudi na svetu, saj živim nekaj skoraj nepredstavljivega. Menim, da imam veliko srečo, da sem zdaj v Španiji, da sem lahko zaigral proti Barceloni, in to na stadionu, na katerem si nisem upal pomisliti niti v najbolj drznih sanjah.«

Ruschel, ki so ga po menjavi gledalci z igrišča pospremili s stoječimi ovacijami, je dobil še en spominek, saj si je po tekmi zamenjal dres s petkratnim najboljšim nogometašem sveta in najboljšim igralcem v zgodovini španske lige Argentincem Lionelom Messijem.

Pred Ruschelom je bila težka naloga ob vrnitvi na nogometna igrišča, da se zoperstavi Messiju in druščini, a slednja presenečenja ni dovolila. Na sceno je stopil Gerard Deulofeu, ki je še pred polčasom dosegel gol in dve podaji. »To je bila neverjetna izkušnja. Zaslužili so si to in čim bolj uživati ta prečudovit dan. Oni so heroji. Ko pomislim na to, kaj so prestali, dobim solzne oči,« je po tekmi dejal Deulofeu.

Zadetke so dosegli še Sergio Busquets, Lionel Messi, Luis Suarez in Denis Suarez.