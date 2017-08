Predsednik države Borut Pahor si želi med svoje svetovalce pritegniti nekdanjega ustavnega sodnika Ernesta Petriča. Kot so nam potrdili v Pahorjevem uradu, se »predsednik republike z nekdanjim predsednikom ustavnega sodišča, uglednim strokovnjakom za mednarodno pravo in mednarodne odnose, univerzitetnim profesorjem in dolgoletnim diplomatom, dogovarja o sodelovanju na področjih mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, pretežno v luči odnosov s sosedi, razmerami v regiji in prihodnostjo Evropske unije«.

V predsednikovem uradu so poudarili, da sodelovanje z Ernestom Petričem, če se bodo zanj dogovorili, »ne bo vključevalo ne delovnega razmerja ne denarnega nadomestila«. Pa tudi, da bo predvidoma urejeno enako kot sodelovanje z akademikom Boštjanom Žekšem, nekdanjim predsednikom SAZU, ki je Pahorjev svetovalec za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ker glede Žekševega (in torej tudi morebitnega Petričevega) statusa niso bili preciznejši, smo se o njem pozanimali pri nekdanjem Pahorjevem ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu. »Temu bi se reklo svobodni umetnik: upokojen, zadovoljen s pokojnino, hodi malo na obisk na Erjavčevo in tam dela, plače pa ne dobi,« nam je odgovoril Žekš.

Tudi Petrič nam je včeraj zagotovil, da ne bo privolil niti v delovno razmerje v predsednikovem uradu niti v kakršno koli finančno nadomestilo, prav tako pa ne želi imeti urnika, kdaj bi moral delati. Po njegovih navedbah je te pogoje jasno predstavil Pahorju in ta se je z njimi »z veseljem strinjal«. Kako naj bi zadevo formalno izpeljali, se še dogovarjajo. O sodelovanju so se začeli pogovarjati, ker je Pahor nekdanjemu ustavnemu sodniku omenil, ali bi mu ta lahko dal kakšen nasvet – zlasti v času, ko bo brez sodelavca za mednarodne odnose.

Marko Makovec je namreč – kot so nam potrdili v predsednikovem uradu – junija odšel na novo delovno mesto na zunanje ministrstvo, s tem pa se je njegovo delovno razmerje na Erjavčevi končalo. »Na izpraznjenem delovnem mestu svetovalca predsednika republike za zunanje zadeve do konca tega mandata ne bo zaposlen nov sodelavec oziroma sodelavka,« so dodali pri predsedniku Pahorju. Po naših informacijah sicer Makovec odhaja v Bruselj, kjer bo slovenski predstavnik v politično-varnostnem odboru EU. To pomeni, da bo podrejen slovenskemu stalnemu predstavniku na misiji in bo delal po navodilih MZZ.

»Če bo predsednik želel slišati kakšno moje mnenje, mu ga bom z veseljem povedal. S Pahorjem, mojim nekdanjim študentom, sva večkrat v stiku. V stiku sem tudi z drugimi: z zunanjim ministrom Erjavcem, premierjem Mirom Cerarjem, predsednikom parlamenta Milanom Brglezom, ki je moj kolega s fakultete… Svojega nasveta in mnenja pa doslej nisem nikoli nikomur zaračunal in tega tudi zdaj ne nameravam,« nam je včeraj dejal Ernest Petrič. Ob tem je poudaril, da – v nasprotju z nekaterimi, ki so za svoja domnevno strokovna mnenja glede arbitražnega sporazuma »pokasirali velike denarje« – sam tudi tu ni dobil niti evra. Še več, zaradi arbitraže je bil »celo v minusu«. Ko je poleti 2015 izbruhnila prisluškovalna afera, je bil namreč v Ženevi. Za mnenje oziroma nasvet so ga tedaj klicali »vsi po vrsti« – tako najvišji politiki kot tudi mnogi novinarji. »Mesec dni pozneje sem dobil telefonski račun za 2700 evrov in sem še tisto plačal,« nam je zaupal bivši ustavni sodnik.

Petrič, ki je konec lanskega leta dopolnil 80 let, je pred štirinajstimi dnevi postal upokojenec. Delovno razmerje na ustavnem sodišču mu je sicer poteklo tri mesece prej, vendar je koristil še trimesečno nadomestilo plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače. Iz njegovega življenjepisa je poleg že navedenih funkcij mogoče tudi razbrati, da je bil med letoma 1967 in 1972 član slovenskega izvršnega sveta pod vodstvom Staneta Kavčiča – zadolžen je bil za znanost in tehnologijo. Po letu 1989 je bil veleposlanik v Indiji, pa v ZDA in Avstriji ter slovenski stalni predstavnik pri OZN v New Yorku in pri OVSE na Dunaju. Bil je tudi državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve.