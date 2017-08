Portorož je kraj, v katerem so v tem tednu zbrani najboljši slovenski teniški igralci. Realnost najmočnejšega slovenskega turnirja z nagradnim skladom 43.000 evrov je takšna, da bo na njem tekmoval samo en igralec, ki na svetovni lestvici zaseda mesto med najboljšo stoterico. To je Blaž Kavčič, ki je na lestvici napredoval z dobrimi igrami na trdi podlagi v Kanadi. Osrednja včerajšnja vest iz Portoroža je bila, da bo na Obali tekmovalno kariero končal Grega Žemlja, ki se bo v petek zvečer v eksibicijskem dvoboju pomeril z Aljažem Bedenetom, Slovencem, ki tekmuje pod britansko zastavo. Na eksibiciji bo sodelovala tudi najboljša mladinka v Evropi Kaja Juvan. Uspešno je slovenske nastope v prvem krogu odprl Sven Lah, ki je bil s 6:4, 6:4 boljši od Španca Ramireza.

Na najnovejši svetovni lestvici je Blaž Kavčič še edini Slovenec med najboljšo stoterico. Dalila Jakupović je kot najvišje uvrščena Slovenka na 185. mestu. Na svetovni lestvici sta na prvem mestu ostala Škot Andy Murray in Čehinja Karolina Pliskova. Tako pri moških kot ženskah med prvo deseterico ni sprememb.

Nemec Phillip Kohlschreiber ima prijavljeno bivališče v Kitzbühlu. Na avstrijskem Tirolskem se verjetno počuti odlično, saj na prestižnem avstrijskem turnirju vselej blesti. Minuli konec tedna je dosegel svojo drugo zmago, potem ko je v finalu s 6:3, 6:4 ugnal Portugalca Joaa Souso. Z odličnimi igrami v tej sezoni nadaljuje Aleksander Zverev, ki je dobil najmočnejši teniški turnir minulega tedna v Washingtonu z dvomilijonskim dolarskih nagradnim skladom. Zverev je v finalu s 6:4, 6:4 premagal Južnoafričana Kevina Andersona. Enega dveh najmočnejši ženskih turnirjev minulega konca tedna je dobila Rusinja Jekaterina Makarova, ki je v finalu v Washingtonu s 3:6, 7:6 (2), 6:0 premagala Nemko Julio Görges. V Stanfordu pa je pokal zmagovalke dvignila Američanka Madison Keys, ki je bila v finalu s 7:6 (4), 6:4 boljša od rojakinje CoCo Vandeweghe. Madison Keys je odmevno zmago dosegla tudi v polfinalu, v katerem je s 6:3, 6:2 nadigrala Španko Garbine Muguruza, letošnjo wimbledonsko zmagovalko.

Italijanski mediji poročajo, da je bila Sara Errani na začetku letošnjega leta menda pozitivna na kontroli dopinga. Po poročanju Corriere della Serra so v njenem telesu našli sledi arimidexa, ki spada v razred hormonskih in prebavnih ojačevalcev in ga uporabljajo za zdravljenja raka na dojki v postmenopavzi. Kazen je mila in znaša dva meseca prepovedi. V zadnjih dneh se pojavljajo tudi dopinška namigovanja ob imenu Novaka Đokovića, za katera je poskrbela kanadska novinarka Helene Pelletier. Poročala je, da ima vire, ki vedo, kaj se dogaja v tenisu.