Danes bodo Kenijci izbirali predsednika države, poleg njega pa še guvernerje, poslance in senatorje. Predsedniški položaj brani 55-letni Uhuru Kenyatta, sin Joma Kennyate, prvega predsednika Kenije po razglasitvi neodvisnosti leta 1963. Kenyatta je bil izvoljen leta 2013, čeprav ga je že prej haaško mednarodno kazensko sodišče obtožilo, da je v času volitev leta 2007 organiziral pokole, ki jih je izvajalo njegovo pleme Kikuyu. To je z 11 milijoni pripadniki največje v 50-milijonski Keniji.

Zanimivo je, da je Kenyatto na volitvah leta 2013 podprl pomemben populistični politik William Ruto, ki pa ga je haaško sodišče obtožilo, da je kot eden od voditeljev plemena Kalenjin organiziral pokole nad pripadniki Kenyattovega plemena Kikuyu leta 2007 in 2008. Oba nekdanja velika sovražnika je povezala obtožba haaškega sodišča, ki sta jo volilcem prikazala kot zahodno zaroto proti Keniji. Tako sta tudi zmagala na volitvah, haaško sodišče pa je opustilo pregon, ker so ključne priče nenadoma izginile.

Tudi na današnjih volitvah bi po anketah njuna naveza morala zmagati. Podporo imata predvsem med svojimi plemeni, ki ju podkupujeta z darili, tudi v okviru vladnih izdatkov. A njuna prednost ni velika.

Napetost narašča

Opozicija je močna, ker je združena. Vodi jo Raila Odinga, ki je tudi sin pomembnega borca za neodvisnost. Odinga je iz plemena Luo s sedem milijoni pripadnikov, ki menijo, da so vse od neodvisnosti zapostavljeni. Že trikrat je Odinga izgubil na volitvah in leta 2013 obtožil Kenyatto, da je prirejal rezultate prvega kroga, ko je dobil 50,5 odstotka glasov in mu ni bilo treba v drugi krog. Odinga se je takrat pritožil na vrhovno sodišče, preprečil pa demonstracije svojih privržencev, da se ne bi ponovilo leto 2007. Tokrat, ko ima z 72 leti zadnjo priložnost, da postane predsednik, bi bilo lahko drugače.

Kenyatta in Ruto se hvalita z novimi cestami, večjim dostopom do elektrike in interneta, predvsem pa z železnico med Nairobijem in obalo, ki so jo zgradili Kitajci. A še vedno je veliko brezposelnih. Predvsem zaradi letošnjih podražitev hrane Kenyatta in Ruto v anketah nimata velike prednosti.

Člani Kenyattovega klana se bojijo, da bi poraz škodil njihovim poslovnim interesom. Odinga pa bi rad vendarle zmagal, kar si po 50 letih zatiranja močno želi tudi njegovo pleme Luo. »Če nas bodo prinesli okrog tudi na teh volitvah, bomo opustošili vso državo,« pravi eden od politikov iz plemena Luo. Odingov poraz bi bil za njih dokaz novega prirejanja volitev.