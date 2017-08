Cimos v BiH zaprl še eno tovarno

Potem ko so v Cimosu pred dobrima dvema letoma že zaprli sarajevski proizvodni obrat, so to zdaj storili še v Zenici, kjer je bilo zaposlenih okoli 150 delavcev. Ker so delavcem preprečili vstop v tovarno, so ti pred njo začeli protestirati. Sodobno zeniško livarno so v Cimosu najprej poskušali prodati.