Predstavljajte si, da v sladoledni vitrini zagledate sladoled z okusom gorgonzole z orehi? Bi si ga upali pokusiti? Prav tak okus sladoleda so imeli v Fetiche Patisserie, a so z njim vztrajali le kakšen mesec: »Sladoled z okusom gorgonzole je bil res velika eksotika. Peščici ljudi je bil okus všeč, a žal le peščici,« je razložil lastnik Fetiche Patisserie Gregor Božičnik in dodal, da ta sladoled sicer še vedno od časa do časa dajo v ponudbo, saj ga pri delanju sladoleda najbolj zanima eksperiment: »Pa tudi rezultat tega, kar iznajdeš. S tem je res poplačan ves trud.«

Sladoledna zgodba Fetiche Patisserie se je začela leta 2012 in od tedaj močno kroji ljubljansko sladoledno sceno. Ker slaščičarna ob odprtju še ni bila popolnoma urejena, so najprej ponujali le sladoled. »Japonski slaščičar Hatase Toshihiro, ki je prišel izdelovat francoske slaščice, je bil strašno nejevoljen, ker slaščičarna še ni bila končana in sem ga toliko časa mučil le z delanjem sladoleda,« se spominja Božičnik.

In ker je Božičnik sladoledar samouk so v sladoledni delavnici precej eksperimentirali: »Zame nobena klasična sladoledna receptura ni bila dovolj dobra, saj sem hotel imeti maksimalno intenzivne okuse. Zato smo vse recepture prilagodili, sestavine dodajali in odvzemali, dokler nismo bili zadovoljni.« Zanimivo je, da tudi zdaj, ko slovijo po nagrajenih torticah, za te inspiracijo iščejo prav v sladoledih. Njihova najbolj znana zmagovalna tortica Marie je nastala iz najbolj prodajanih sladoledov: »Hčerka je želela pisano torto, ki sem jo sestavil iz najbolj prodajanih sladoledov – manga, čokolade, pistacije, maline.«