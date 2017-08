Kanalizacija v zadnjo ljubljansko vas

V Ljubljani je na javno kanalizacijo priključenih dobrih 88 odstotkov občanov. Na prvo žogo bi lahko nekdanjo zeleno prestolnico Evrope okrcali, ker dopušča, da več tisoč ljudi leta 2017 svoje odplake še vedno zliva v greznice in s tem močno obremenjuje okolje. Županstvu bi lahko postregli tudi s sicer že malo zlajnano kritiko, da vlaga samo v središče mesta, kjer so ljudje deležni vseh mogočih novotarij, občani na obrobju pa so prikrajšani za temeljne civilizacijske pridobitve. Vse to drži vodo, a pri vsaki zgodbi je dobro na problem pogledati širše in ga postaviti v ustrezen kontekst.