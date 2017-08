Najuspešnejši španski in angleški klub želita novo sezono začeti na identičen način, kot sta zaključila lansko – z osvojitvijo evropske lovorike. Izkušnje so na strani Madridčanov, ki bodo v svojem šestem superpokalnem finalu (tretjem v zadnjih štirih letih) lovili četrto zmago. Aktualnim španskim prvakom bo morda pomagal tudi največji zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki se je zaradi podaljšanih počitnic ekipi pridružil šele konec minulega tedna, a vseeno odpotoval v Skopje.

Navijači kraljevega kluba se nadejajo, da bo prav njegova prisotnost predramila soigralce, ki na pripravljalni turneji v ZDA niso blesteli. Po izvajanju najstrožjih kazni so premagali le ekipo zvezd ameriške lige MLS, medtem ko so izgubili proti Barceloni, Manchester Cityju in po enajstmetrovkah tudi Manchester Unitedu. »Občutki po turneji v Ameriki niso najboljši. Če po rednem delu ne dobiš nobene tekme, nekaj ni v redu. Vsi se moramo precej bolj potruditi,« ni leporečil trener Reala Zinedine Zidane, ki ga konec tedna čaka še en superpokalni obračun – španski proti Barceloni.

Samozavestnejši so pri Manchester Unitedu, saj so jih na petih pripravljalnih tekmah porazili le Katalonci. V enajstem medsebojnem dvoboju z Madridčani (dve zmagi, štirje porazi in štirje remiji) ima poseben motiv Jose Mourinho. Trener rdečih vragov je namreč še brez zmage v evropskem superpokalu, prav tako pa mu bo nasproti stal njegov nekdanji klub. »Nikoli ne gledam na to tako, da igram proti svojemu nekdanjemu klubu,« zatrjuje Jose Mourinho. Štiriinpetdesetletnik bo imel priložnost, da zasedbi z Old Trafforda prinese drugi superpokalni naslov. Edinega doslej je osvojila leta 1991 proti Crveni zvezdi (1:0).