Maribor je potopil Ankaran na krilih razigranega Dina Hotića, ki je v izboru Dnevnika prvič postal najboljši igralec kroga v prvi slovenski ligi. Vijolični so po štirih odigranih tekmah s polnim izkupičkom sami na vrhu lestvice, potem ko so s petardo proti novincu med prvoligaši izkoristili spodrsljaj Olimpije v Kranju.

Dino Hotić je Ljubljančan, vendar nikdar ni zaigral za Olimpijo. Pred šestimi leti se je preselil v Ljudski vrt, kjer so ga kasneje posodili na kaljenje v Veržej in Krško. V Mariboru nosi sveto številko deset, ki je bila za 22-letnika že večkrat preveliko breme. Proti Ankaranu se je razigral in odigral najboljšo tekmo sezone, saj je kot strelec in podajalec sodeloval pri uvodnih treh zadetkih državnih prvakov. Tako sproščenega Hotića bi Maribor potreboval tudi na evropskem prizorišču, kjer ga do konca koledarskega leta čaka še osem preizkušenj.

Vratar Triglava Elvis Džafić je ustavil vse jalove poskuse Olimpije, ki bo morala biti v nadaljevanju previdnejša, saj se lovorike osvajajo na malih tekmah. Džafić je nekoč že nosil zeleno-beli dres, v glasovanju za najboljšega posameznika četrtega kroga pa je zaostal le za Hotićem. Tretji je bil Šibenčan Tonči Mujan, ki je dosegel zmagoviti gol za slavje Krškega v Velenju. Rudar na domačem igrišču za prvenstvene točke še nikdar ni ugnal posavskega kluba. Do točk sta se dokopala še celjski vezist Rudi Požeg Vancaš, ki je dosegel gol za remi proti Aluminiju (2:2), medtem ko domžalski nogometaš Petar Franjić pospešeno lovi vodilnega med strelci Miljana Škrbića. Franjić se je s četrtim prvenstvenim golom izkazal proti Gorici, ko se je imenitno znašel v kazenskem prostoru in Domžalam zagotovil točko za ohranitev tretjega mesta.

Domžale – Gorica 1:1 (0:0) Strelca: 0:1 Edafe (52), 1:1 Franjić (59). Stadion v športnem parku, gledalcev 500, sodnik: Vinčić (Maribor), rumeni kartoni: Kavčič, Osuji, Grudina, Humar. Domžale:Milić, Vetrih (od 16. Bizjak), Volarič, Klemenčič, Firer, Repas, Žužek (od 54. Husmani), Gačan, Franjić (od 69. Ožbolt), Rom, Gnezda Čerin, trener: Rožman. Gorica:Sorčan, Celcer, Gregorič, Edafe (od 75. Grudina), Kolenc, Osuji, Žigon (od 46. Filipović), Kavčič, Humar, Jogan, Marinič (od 60. Gulič), trener: Srebrnič. Igralec tekme: Petar Franjić (Domžale). Streli v okvir gola: 3:6, streli mimo gola: 4:3, koti: 5:7, prekrški: 15:12, prepovedani položaji: 2:3, posest žoge (v odstotkih): 48:52.