Namiznoteniški klub Krka v zadnjih letih kroji vrh slovenskega namiznega tenisa. Je aktualen članski prvak pri moških in je klub, ki ima dolgo in uspešno tradicijo. Dve leti zapored je NTK Krka najboljši športni kolektiv v Mestni občini Novo mesto, kar je v družbi košarkarjev Krke in kolesarjev Adrie Mobila spoštljivo športno priznanje. V zadnjih letih skupaj z Namiznoteniško zvezo Slovenije organizira tudi mednarodno prvenstvo na Otočcu. Predsednik kluba je Tomaž Kralj, nekdanji igralec Krke, član izvršnega odbora pa Marjan Hribar, predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije in nekdanji igralec Krke, kjer igra njegov sin Peter Hribar.

V zadnjih mesecih je v Novem mestu burno. Dolgoletni trener Uroš Slatinšek je namreč 3. maja letos prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, potem ko je njegovo plačo sofinanciralo pristojno ministrstvo, s klubom in Mestno občino Novo mesto pa je imel hkrati tripartitno pogodbo o sofinanciranju mesečne plače. V NTK Krka so mu za čas od 5. novembra 2016 do 23. marca 2017 očitali petnajst pogodbenih kršitev, ki se nanašajo na zavajajoče poročanje ministrstvu o opravljenem številu ur.

Uroš Slatinšek je eden najboljših igralcev v zgodovini slovenske namiznoteniške lige. Velenjčan se je v sezoni 2006/2007 po nekaj letih igranja v tujini preselil v Novo mesto, kjer je okrepil Krko. Nekaj mesecev pozneje, prvega januarja 2007, je kot trener dobil zaposlitev za nedoločen čas. V dobrih desetih letih je profesor športne vzgoje vzgojil številne mlade športnike, državne prvake v vseh starostnih kategorijah, v tem času pa je bil kar osemkrat najboljši igralec prve slovenske lige. Predlani je bil izbran za najboljšega športnika Novega mesta.

Marjan Hribar odgovarja: »Na dan, ko se je prišla Uroševa žena Sajda Slatinšek opravičit na sejo izvršnega odbora NTK Krka za neupravičene obtožbe na račun kluba, ko je predsedniku grozila, da bo vložila kazensko ovadbo zoper njega zaradi prekoračitve pooblastil in negospodarnega ravnanja z denarjem, sva se z Urošem slišala po telefonu. Sajdina jeza je izhajala iz dejstva, da je predsednik kluba Tomaž Kralj ni potrdil na mesto direktorice mednarodnega prvenstva Slovenije na Otočcu, za katerega je želela imeti za naše razmere nerazumljivo visok honorar. Urošu sem rekel, da pozdravljam Sajdino potezo, da pa bo čas pokazal, ali je iskrena. Dejal sem mu tudi, naj umiri svojo ženo, saj bo šlo v nasprotnem primeru vse v 'franže'. Od kluba do njegove zaposlitve.«

Po pogovorih s klubom in Slatinškom je mogoče razbrati, da se je novomeška pravljica začela krhati lanskega decembra. »Ko smo tako jaz kot starši otrok dobili vpogled v poslovanje kluba, nismo mogli verjeti svojim očem, koliko denarja je šlo za prvo ekipo, medtem ko mladi igralci niso imeli urejenih razmer, čeprav so sofinancerjem to prikrivali. Po zahtevi članov in staršev kluba po ureditvi razmer in razjasnitvi finančno-materialnega poslovanja so se začeli v klubu vršiti pritiski name. Prejel sem dva klica Marjana Hribarja, v katerih mi je grozil, da če ne bom umiril svoje žene, bom ostal brez službe, saj naj bi me on zaposlil. Hribar je širil neresnične obtožbe, da o otrocih, ki jih treniram, govorim, da so motorični idioti, da je moja žena pred vsemi govorila, da bo postala predsednica kluba, in še kaj,« poudarja Uroš Slatinšek . Opomnimo, da je Marjan Hribar pred leti v pisarni NTZS zaposlil Sajdo Slatinšek, ki je v času njegovega predsedovanja štiri leta in pol opravljala funkcijo vodje razvoja in marketinga.

Vroča tema je bila izplačevanje klubskih igralnin. Marjan Hribar je pojasnil, da je njegovo podjetje Hribar Consulting izstavilo račun NTK Krka v višini 495 evrov, ker zanjo igra njegov mladoletni sin Peter Hribar. Zagotovil je, da to počne v duhu transparentnega poslovanja. In dodal, da je to zakonito početje v nasprotju z izplačevanjem letne pogodbene igralnine devet tisoč evrov za Uroša Slatinška. Znesek je namreč Uroš Slatinšek več let prejemal v obliki potnih stroškov. Revizijska hiša Simončič je na podlagi sumov kršitev posameznih določil zakonov o športu, delovnih razmerjih in statutov društva, ki so jih zapisali nekateri starši otrok NTK Krka, izrazila resen dvom o pravilnosti poslovanja kluba. Takšno mnenje je v nadaljevanju spora podala tudi državna revizorka Danijela Pavlič.

Klubsko napetost je mogoče do marčevske izredne skupščine razbrati iz številnih pisnih zahtev Uroša Slatinška in Tomaža Kralja. »Dnevni red izredne skupščine je vseboval točko o zaupnici članov izvršnega odbora. Pred samo točko nas je Marjan Hribar obvestil, da o tem ne moremo glasovati, in končal izredno skupščino,« navaja Uroš Slatinšek, ki je na omenjeni skupščini petinšestdesetim prisotnim sporočil, da s Tomažem Kraljem ne more več sodelovati in da je pripravljen igrati za Krko tudi zastonj, da bi le denar romal na račun mlajših igralcev.

Klubski protiukrep

»Kot trener je imel Uroš Slatinšek evropske pogoje za delo, klub pa mu je ponudil popolno avtonomijo. Edini pogoj je bil, da opravi 40 ur tedenskega dela, pa tega, kot smo na žalost ugotovili prepozno, ni opravljal v skladu z dogovori in pogodbo. S tem je grdo izkoristil naše polno zaupanje vanj. Starše je spustil preblizu, zato so nastajala nesoglasja. Velikokrat se je z igralci tudi prepiral, a je klub vselej umirjal položaj. Po mojem mnenju je bil Uroš Slatinšek pri svojem delu premalo ambiciozen, za svoja ravnanja pa je prejel tudi dva rumena kartona. Kljub vsemu lahko rečem, da smo do lanskega decembra dobro sodelovali. Potem so se začele obtožbe Sajde Slatinšek, ki ji na skupščini kluba ni uspel načrt rušenja predsednika in vodstva ter prevzema kluba, in še dveh staršev na račun kluba,« trdi predsednik NTK Krka Tomaž Kralj. »Ko smo dobili zahtevo za revizijo kluba, smo tudi mi zahtevali vpogled v njegovo opravljanje dela. Ko smo se prepričali, da pristojnemu ministrstvu pošilja zavajajoče podatke o svojem delu, smo ukrepali,« pojasnjuje Kralj.

Uroš Slatinšek se z obtožbami predsednika kluba ne strinja. »Res sem naredil nekaj napak v poročilih, ki pa so bile posledice preobremenjenosti in pisanja poročil v nočnih urah, verjetno se lahko s tem poistoveti vsak trener,« priznava Slatinšek. Dodaja: »Delodajalec je kršil moje delavske pravice, prirejal finančna poročila, oddajal lažne dokumente na Mestno občino Novo mesto, zavajal člane kluba ter med drugim kršil pogodbo o sofinanciranju pristojnega ministrstva, ko je sam izbiral pomožne trenerje in jih razporejal brez usklajevanja z menoj. Opozarjal sem, da morajo imeti pomožni trenerji ustrezno izobrazbo in strokovno usposobljenost.« Na podlagi pestrega in burnega dogajanja v zadnjih mesecih se je Uroš Slatinšek odločil, da bo sprožil postopke in prijave zoper novomeški klub ter iskal pravico in zadoščenje na sodišču.

V jutrišnjem nadaljevanju zgodbe razdrtja v uspešnem športnem novomeškem kolektivu bomo v Dnevniku povzeli odziv ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Marjan Hribar je v zgodbo vpletel tudi najboljšega slovenskega igralca Bojana Tokića.