Javni trg, pokrit s tridesetimi s svetili LED osvetljenimi šesterokotnimi ploščami, v mestecu Sandpoint v Idahu je videti kot plesišče. Vsaka od teh plošč je v resnici sončni zbiralnik, vsi skupaj pa z električno energijo napajajo bližnji vodnjak in WC. Gre za prvi javni preizkus fotovoltaične tehnologije, s katero naj bi v prihodnosti opremili ameriške ulice in ceste.

Decembra lani so 50 plošč s fotonapetostnimi moduli vgradili na asfaltno podlago počivališča ob znameniti avtocesti Route 66 v Conwayu v Misuriju, s pridobljeno električno energijo pa oskrbujejo bližnjo stavbo. Podoben pilotski projekt so postavili tudi v Baltimoru. Julie Brusaw, ki je skupaj z možem Scottom ustanovila zagonsko podjetje Solar Roadways, pravi, da v podjetju načrtujejo še več pilotnih projektov, naslednji velik korak pa bo preizkušanje solarnih plošč na vhodnih in izhodnih klančinah avtocest. »Najti moramo vse morebitne napake in težave, ki jih je treba rešiti, preden začnemo množično proizvodnjo,« pravi Julie Brusaw, ki si z možem prizadeva, da bi redna proizvodnja inovativnih sončnih zbiralnikov stekla še letos.

Amerika ima 6,5 milijona kilometrov avtocest, ki naj bi v prihodnosti, prekrite s sončnimi celicami, postale »pametne« in varčne proizvajalke čiste energije. »Naš cilj je posodobiti infrastrukturo z modularnimi, inteligentnimi paneli, hkrati pa proizvesti čisto obnovljivo energijo za domove in podjetja,« pravijo v Solar Roadways.

70 kvadratnih metrov za eno hišo

Plošče modularnega sistema Solar Roadways so izdelane iz posebnega kaljenega stekla, po njih je mogoče hoditi in voziti, zdržijo lahko tudi težo polpriklopnika. Površina stekla ima oprijem oziroma trenje, enakovredno asfaltu. Mikroprocesorji v ploščah omogočajo njihovo medsebojno komunikacijo in povezavo s centralno nadzorno postajo ter z vozili. V plošče so vgrajena svetila LED, s katerimi je mogoče označiti linije voznih pasov in druge oznake na cestišču. Obenem je mogoče s svetili LED lažje in hitreje spremeniti prometno signalizacijo pri gradbenih popravilih, vzdrževalnih in intervencijskih delih na cesti. V plošče Solar Roadways so vgrajeni tudi ogrevalni elementi, ki preprečujejo kopičenje snega in ledu. Energijo lahko generirajo vse leto, zato cest, na katerih bodo položene, ne bo več treba plužiti. S samoogrevanjem tudi preprečujejo, da bi programska oprema zaradi padca temperature nehala delati.

Set 30 solarnih plošč po izračunih proizvede nekaj več kot pet kilovatnih ur električne energije na dan, 170 plošč bi bilo dovolj za pokritje energetske porabe enega gospodinjstva. Preračunano v površino bi povprečna hiša svoje potrebe po električni energiji pokrila s sedemdesetimi kvadratnimi metri solarnih plošč, vgrajenih v tla.