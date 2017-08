Sodobna tehnologija in z njo povezane inovacije niso koristne zgolj za zabavo, temveč lahko v številnih primerih tudi resnično pomagajo ljudem, ki iz najrazličnejših razlogov potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih. Ena takšnih inovacij je tudi naprava myeye (moje oko), ki jo je razvilo podjetje OrCam.

Nastavek za očala, ki v ohišju med drugim skriva kamero, na prvi pogled spominja na Googlova pametna očala google glass. Snovalci naprave myeye so se zelo potrudili, da kljub podobnosti njihova naprava ne bi vzbujala pomislekov o varovanju zasebnosti, kot so jih svoj čas vzbujala Googlova očala, a brez kamere vseeno ni šlo. Ta je namreč ključna, saj je myeye namenjen uporabnikom, ki imajo težave z vidom. Kamera je s pomočjo posebnih algoritmov sposobna zaznati in prebrati besedila, prepoznati do 150 poljubno shranjenih predmetov, vrednosti bankovcev in celo obraze ljudi, če jih je uporabnik pred tem shranil. Tudi če v podatkovni bazi ni shranjenega imena, ki bi spadalo k obrazu, je naprava sposobna opisati, ali gre za mlajšo ali starejšo osebo oziroma moškega ali žensko.

Da naprava ne bi neprestano čebljala v uho uporabnika, je seveda razvit tudi poseben mehanizem, ki napravo pozove, kdaj naj začne brati besedilo oziroma opisovati predmet ali osebo. Za začetek branja mora uporabnik le s prstom pokazati na besedilo, myeye pa stori preostalo. Sposoben je tudi ugotoviti, ali je besedilo obrnjeno na glavo. Takrat opozori, naj ga uporabnik obrne. Če se naprava sreča z besedilom v tujem jeziku, je sposobna besedilo tudi prevesti. Trenutno je nabor podprtih jezikov dokaj omejen, snovalci pa imajo načrte, da bi ga razširili. Naprava preneha brati besedilo, ko uporabnik na besedilo položi dlan.

Čeprav bi pričakovali, da bi za obdelavo podatkov in prepoznavanje predmetov potrebovali spletno povezavo do strežnikov, kjer bi se opravljale potrebne kalkulacije, so se ustvarjalci naprave myeye odločili, da tega ne bodo storili. Potreba po stalni spletni povezavi bi namreč precej načela splošno uporabnost naprave, saj bi bila ta omejena na območja s signalom. Poleg tega bi nastal problem pri uporabi naprave v tujini zaradi visokih stroškov gostovanja. Zanemariti ne gre niti lekcije google glass in pomislekov o varovanju osebnih podatkov in njihovega shranjevanja v oblaku. Ker naprava povezuje obraze in imena ljudi, je to še toliko bolj občutljivo področje. Myeye zato vse obdelave podatkov izvaja v napravi, potrebna pa ni niti povezava s pametnim telefonom.

Starejša različica, ki jo je podjetje s sedežem v Izraelu začelo razvijati že daljnega leta 2010, na trg pa je prišla tri leta pozneje, je komputacije izvajala v posebni napravi, ki jo je moral uporabnik vselej nositi s seboj. Nova različica, ki naj bi izšla v naslednjega pol leta, bo vse to opravljala brez spremljevalne naprave. Malo manj navdušujoča od zmogljivosti naprave je njena cena, ki znaša vrtoglavih tri tisoč evrov oziroma nekaj več kot dva tisoč evrov za različico, ki je namenjena zgolj prebiranju besedila.