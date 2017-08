Sodelovanje Sarajevskega filmskega festivala in Atlantic Grupe traja že več kot desetletje, letos pa bo Atlantic Grupa omogočila prenos v živo delčka lepote festivala po celi regiji. 12. avgusta boste lahko v Sloveniji, Srbiji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori in na Kosovu spremljali to prelepo filmsko stvaritev.

Film The Other Side of Hope, finskega režiserja Akija Kaurismäkija, je bil s srebrnim medvedom nagrajen na Mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu. Drama s primesmi komedije spremlja dve, na začetku ločeni zgodbi. Sirijskega begunca, ki poskuša pridobiti azil na Finskem, in finskega trgovca srednjih let, ki opušča svoj posel in s priigranim denarjem odpira restavracijo. Različne življenjske okoliščine ju povezujejo in pripeljejo do spoznanja, kako veliko lahko drug drugemu v življenju pomagata.

Pridružite se občinstvu v Sarajevu in začutite enkratno festivalsko vzdušje v vašem domu, ker navsezadnje - vsi smo mi iz istega filma!