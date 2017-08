Hiša je dober primer modernega dizajna, polnega naravne svetlobe, zgrajena iz trajnostnih naravnih materialov – večinoma iz lesa, ki je eden najbolj strateških materialov, ki ga imamo v Sloveniji.

Zasnovana je iz treh prostorskih enot, ki so postavljene v trikotno kompozicijo, slednjo pa deloma prekriva daljša lamela zgornjega nadstropja. Medtem ko je dinamična oblika pritličja pokrita z ravno streho, je zgornje nadstropje zaključeno z dvokapno streho, ki je interpretacija v okolici prevladujoče tradicionalne stanovanjske arhitekture. Kljub dinamični obliki pritličja je spodnji del fasade hiše preprost; združuje svetle in čiste površine z velikimi zasteklitvami. Fasada preprosto oblikovanega zgornjega nadstropja pa je zasnovana drznejše - s kompozicijo temnih barvnih odtenkov in tekstur z naravnimi barvami lesa. Les nastopa kot osnovni konstrukcijski element in hkrati dopolnjuje fasado ter stavbno pohištvo.

Sodobno oblikovana in svetla notranjost

Ob vstopu v odprto, prostorno in razgibano oblikovano pritličje se postopoma odkrivajo prijetni in intimni bivalni prostori. Dnevna soba ter jedilnica nudita največ naravne svetlobe skozi velike steklene površine, ki odpirajo notranjost k urejenim zunanjim površinam. Večje stopnišče vodi v zgornje spalne prostore, kjer so glavna spalnica z lastno garderobo in kopalnico ter dve otroški sobi z manjšo kopalnico. Vsa notranja oprema je narejena po meri, brez lepil ter z nadstandardnimi debelinami in površinskimi obdelavami, ki zagotavljajo dolgotrajno obstojnost pohištva. Prevladujejo čiste linije, enostavni materiali, sivo-pastelni toni ter hrast v različnih površinskih obdelavah.