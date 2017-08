Ikeini akumulatorji za sončno energijo delujejo podobno kot Tesline baterije Powerwall, ki se napajajo z obnovljivimi viri energije (sončno ali vetrno), vendar je njihova zmogljivost manjša. Ne glede na to v Ikei poudarjajo, da je njihov sistem, ki so ga izdelali s podjetjem Solarcentury, prvi te vrste, ki ga bodo na veliko prodajali po vsem svetu. Kot pravijo, je zaradi naraščajočih cen električne energije zdaj pravi čas, da trajnostno naravnani potrošniki prevzamejo nadzor nad svojimi računi in kar največ prihranijo s prehodom na izkoriščanje solarne energije in hranjenje slednje v novih akumulatorjih.

Uporaba potencialno izgubljene elektrike Domovi, opremljeni s solarnimi ploščami, a brez baterij za hranjenje energije, uporabijo zgolj 40 odstotkov tako proizvedene elektrike. Preostanek gre v električno omrežje, zato lastniki izgubljajo potencialne prihranke. Ikea bo prodajala akumulatorje z zmogljivostjo 3,3 kilovatne ure. Njihove cene se bodo v Veliki Britaniji gibale od 3000 funtov naprej, medtem ko podjetje Tesla svoje 14-kilovatne akumulatorje prodaja po 5.900 funtov. Ikeina napoved prihaja po nedavnem razkritju načrtov britanske vlade, da bo v baterijsko tehnologijo vložila 246 milijonov funtov.