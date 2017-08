Četudi so bili mišljeni dobronamerno in so v prvi vrsti namenjeni dvigu kakovosti vašega življenja, lahko vrsta domačih projektov razburi vaše sosedstvo. Ne pravimo, da se jim morate odpovedati, temveč se jih lotite tako, da ne boste obveljali za »tistega« soseda – v slabšalnem smislu, seveda.

Glasni zunanji bivalni prostori

V zadnjih letih so terase in vrtovi postali poln podaljšek bivalnih prostorov. Z ognjišči, televizorji, zvočnimi sistemi, bazeni in vrtnimi kuhinjami smo resnično posvojili idejo o združitvi notranjega in zunanjega bivanja. In s tem ni nič narobe. Toda ko se lotite tovrstnih projektov, se vaši sosedje nedvomno sprašujejo, kako mirno boste uporabljali ta luksuzno urejeni prostor. Pomislite samo na večerne vrtne zabavo z žarom in glasno glasbo, ki jo spremlja navdušeno kričanje otrok. Spomnite se na sosede, ko prirejate take bučne dogodke, in jih povabite, ali pa poskrbite, da ne boste preveč glasni.