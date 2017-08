Da je prva na lestvici predmetov z največ bakterijami prav kuhinjska gobica, ne bi smelo biti presenetljivo. Gre namreč za predmet, ki je v stiku s hrano, je moker in topel, kar daje bakterijam odlične pogoje za rast. Da bakterije rade naseljujejo kuhinjske gobice torej ni novost. Raziskovalce pa je presenetilo, koliko bakterij pravzaprav je v eni kuhinjski gobici – 54 milijard bakterijskih celic na kubični centimeter, kar je primerljivo s številom bakterij v človeških iztrebkih.

Misel, da s čiščenjem bakterije raznašamo povsod naokoli, utegne biti nekoliko zastrašujoča. Toda potrebno je omeniti, da so bakterije povsod – človeško telo denimo sestavlja toliko bakterijskih celic kot človeških – in da je pomembnejše od njihovega števila to, ali so zdravju škodljive.

V poročilu o raziskavi, ki je bilo objavljeno v znanstveni reviji Scientific Reports, so znanstveniki zapisali, da največ bakterij v kuhinjski gobici spada v družino Moraxellaceae. Gre za bakterije s človeške kože, kar pomeni, da jih ljudje sami vnesemo v gobico, kjer lahko postanejo potencialno nevarne, če se preveč namnožijo.

»Presenetilo nas je, da kar pet od desetih največkrat najdenih bakterij spada v skupino potencialno patogenih bakterij,« je povedal Markus Egert, vodilni raziskovalec v projektu. Širjenju zdravju škodljivh bakterij se najbolj učinkovito izognemo tako, da redno menjujemo gobico za čiščenje posode.