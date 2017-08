Morje med Portorožem in Piranom tudi uradno ustrezno za kopanje

Na današnjem sestanku na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so sklenili, da je kopalna voda na plaži med Portorožem in Piranom, kjer so pretekli teden ugotovili naglo povečanje onesnaženosti, ustrezna za kopanje in da se zdaj lahko sname rdečo zastavo.