Pred dnevi se je 16-letni Sam Kanizay po treningu ustavil na priljubljeni plaži Dandy Street Beach v Brightonu v bližin Melbourna. V morju je blažil bolečine v mišicah. »Začutil sem nekakšno otopelost in trzljaje v nogah, a sem to pripisal treningu in hladni vodi,« ni Sam niti pomislil, da se z njegovimi nogami hranijo nekakšna morska bitja. Ko je prišel iz vode, je opazil, da so njegova meča, gležnji in stopala povsem kravi. Doma mu je oče skušal rane sprati, a ker pronicanje krvi ni ponehalo, ga je peljal v bolnišnico. Zdravniki, ki takšnih ran še niso videli, so ga oskrbeli in opravili tudi biopsijo, da bi se prepričali, da se bitja niso zaredila v tkivu.

Medtem ko se je sin zdravil v v bolnišnici, se je oče odločil raziskati, kaj je sinu povzročilo krvaveče rane. Na plažo se je odpravil z mrežo, zaščitno obleko in vabo – krvavim zrezkom. »V mreži sem odkril tisoče majcenih bitij, prisesanih na zrezek,« je povedal Samov oče Jarrod,ki meni, da so sina pogrizle morske bolhe.

Paul Duckett, ki se vsakodnevno kopa v istem zalivu, meni, da je pripetljaj z morskimi bolhami bizaren. Z vsakodnevnim plavanjem v zalivu ne namerava prenehati. Meni, da je prestar, da bi se ga morske bolhe lotile. Drugačnega mnenja pa so številni občani, ki oblasti sprašujejo, kako je z varnostjo v morju. Pri Okoljskem združenju so pojasnili, da kakovost vode za kopanje preverjajo samo poleti, zato niso pristojni za ta primer.

Tudi profesor Michael Keough z univerze v Melbournu meni, da so Sama pogrizle morske bolhe. »Gre za bitja, ki se hranijo z živim tkivom,« je pojasnil za Sydney Morning Herald. »Ker v dolžino ne merijo več od enega centimetra, so njihovi ugrizi razmeroma majhne luknjice,« je še dodal. Fantove noge so bile za morske bolhe hrana. Več krvi je privabilo več bolh, ki jih 16-letnik zaradi mrzle vode in bolečin v mišicah ni začutil. Kot poroča Sydney Morning Herald, je Sam še vedno v zdravniški oskrbi. »V družini smo optimistični in verjamemo, da bo povsem okreval,« je še dodal Samov oče.