Po petih letih dela v neodvisni komisiji OZN za preiskovanje kršitev človekovih pravic med sirsko državljansko vojno je ena od treh komisarjev tega gremija, nekdanja glavna tožilka haaškega tribunala za vojne zločine na tleh nekdanje Jugoslavije, vrgla puško v koruzo. Carla del Ponte se je zagrenjena odločila, da odstopi s položaja v komisiji, kamor jo je leta 2012 imenoval Svet za človekove pravice OZN, v njej pa je delo opravljala skupaj z nekdanjim posebnim poročevalcem ZN o stanju človekovih pravic v Mjanmaru in Burundiju Paulom Sergiem Pinherom in z nekdanjo generalno komisarko agencije OZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Karen Koning Abuzayd. Podobno kot pri preiskovanju vojnih zločinov na jugoslovanskih tleh je pri preiskovanju zločinov v Siriji ocenila, da je za pravo razkrivanje kršitev človekovih pravic in ukrepanje manjkala resnična politična podpora komisiji. Prst krivde je usmerila v varnostni svet OZN.

Blokada varnostnega sveta »Nismo imeli nobenega uspeha. Pet let smo se zaletavali ob steno,« je ob najavi odstopa povedala del Pontejeva za švicarski časnik Blick. Čeprav je komisija redno objavljala svoje ugotovitve o kršitvah človekovih pravic med državljansko vojno – napade vojskujočih se strani na civiliste, genocid Islamske države nad jazidi – varnostni svet OZN ni nikoli ukrepal, ker se je pri obravnavi Sirije vedno znašel v blokadi. Osrednji varnostni organ OZN tako doslej ni bil sposoben ustanoviti posebnega sodišča za vojne zločine v Siriji. Ko je leta 2013 sporočila, da obstajajo močni sumi, da so sarin na bojišču uporabili tudi sirski uporniki, so bile osuple predvsem zahodne vlade, ki so podpirale uporniško stan. Komisija v svojih poročilih o incidentih uporabe kemičnega orožja sicer ni nikoli s prstom neposredno pokazala na upornike. Od začetka državljanske vojne se je v Siriji zgodilo več napadov s kemičnim orožjem, za njegovo uporabo pa so različne strani obtožile tako vladne kot uporniške sile.

»V Siriji ni več dobrih strani« »Tako hudih zločinov, kot so bili zagrešeni v Siriji, nisem videla niti v Ruandi niti v nekdanji Jugoslaviji. Mislili smo, da se je mednarodna skupnost v Ruandi nečesa naučila, ampak dejansko se ni ničesar,« se glasi uničujoča kritika številnih poskusov, da se ustavi državljanska vojna z regionalnimi in globalnimi primesmi, ki je zdaj že zakorakala v šesto leto trajanja. Ker del Pontejeva ni želela več mednarodni skupnosti služiti kot alibi, da se vojni zločini vendarle preiskujejo, zdaj namerava odstopiti. Po oceni del Pontejeve v Siriji ni več dobrih strani. »Na začetku so obstajali dobri in slabi. Opozicija je veljala za dobro, vladna stran pa za slabo. A danes so vse strani v Siriji slabe. Slaba je Al Asadova vlada, ki je zagrešila grozne zločine proti človečnosti in je uporabila kemično orožje. In grozna je tudi opozicija, ki je sestavljena iz samih skrajnežev in teroristov,« je spremembe na bojišču v šestih letih opisala del Pontejeva. Njena kolega v preiskovalni komisiji ZN sta obžalovala odhod del Pontejeve in hkrati poudarila, da njihova naloga ostaja preiskovanje vojnih zločinov. To delo se mora nadaljevati, sta poudarila. K temu jih obvezujejo številni Sirci, ki so postali žrtve najhujših kršitev človekovih pravic in zločinov proti človečnosti, sta zapisala.